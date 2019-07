«Ti ricordi di me?» Spara e uccide l’ex moglie al karaoke Altre due donne ferite

«Ti ricordi di me?» : spara e uccide l’ex moglie al karaoke. Ferite altre due donne : L’omicida ha sparato tra la folla, cinque colpi hanno colpito la donna che è morta sul colpo. altre due persone Ferite. E’ scattata la caccia all’uomo fuggito armato

Mameli : «Delle volte si è più legati ai ricordi che ruotano nell’ orbita di una persona che alla persona in sé» : Da oggi venerdì 12 luglio nelle radio, in tutti i digital store e sulle piattaforme streaming, “Latte di Mandorla” il nuovo singolo di Mameli, il cantautore indie-pop di origini siciliane che ha esordito con“Inno”, il suo EP di debutto (uscito ad aprile 2019) che contiene gli inediti presentati ad Amici 18, come “Ci vogliamo bene”, che ad oggi conta oltre 1,7 milioni di stream su Spotify. “Latte di mandorla è la canzone che mi è servita a ...

Copa America – Herrera - che schiaffo a Messi : “parla di arbitri? Si ricordi come l’Argentina ha vinto i suoi Mondiali” : Il portiere del Cile, Johnny Herrera, ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di Leo Messi dopo le polemiche legate al presunto ‘complotto’ riguardante la vittoria del Brasile in Copa America La Copa America ha lasciato lunghi strascichi polemici dietro di sè. L’Argentina ha mancato nuovamente l’appuntamento con il trofeo e Leo Messi si è visto sfuggire di mano l’ennesima occasione di mettere ...

Un'estate fa - 1a puntata/ Video : tormentoni - interviste - ricordi e colonne sonore : Un'estate fa, il nuovo programma di Raidue, debutta oggi, 4 luglio, in prima serata: Pupo e Diana Del Bufalo raccontano i tormentoni estivi.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 luglio 2019 : misericordia di Dio nella preghiera : Messaggio della Madonna di Medjugorje, oggi 2 luglio 2019: l'apparizione a Mirjana, la forza della conversione e la misericordia di Dio nella preghiera

I ricordi di Enzo Gragnaniello : «Io - bocciato quattro volte in quarta elementare» : La quarta elementare l'ha ripetuta quattro volte, alla quinta però ce l'ha fatta. Pino, il suo ex compagno di banco, non ci poteva pensare, e pure da grande ogni tanto lo ripeteva: Ma...

Falsi ricordi indotti con elettrodi - terapeuti travestiti da lupi - disegni manipolati. L'orrore sulla mente dei bambini : terapeuti mascherati da “lupi cattivi” per convincere i bambini della cattiveria dei genitori nei loro confronti, ore e ore di sedute di psicoterapia equiparabili a “lavaggi del cervello” in piena regola, Falsi ricordi di abusi sessuali indotti in realtà tramite impulsi elettrici. E ancora: “ritocchi” ai disegni realizzati dai bambini, a cui venivano aggiunti particolari che potevano essere letti come ...

Mi hanno fatto sentire uno scherzo della natura! I brutti ricordi di Shawn Mendes : Anche Shawn Mendes ha subito atto di bullismo e vuole ricordarlo in un lungo post su instagram esortando i fan e non cedere e a credere nei propri sogni. É uno fra gli artisti più promettenti della musica pop di oggi e idolo delle ragazzine di tutto il mondo. Shawn Mendes macina un consenso dopo l’altro nonostante la sua giovane età. In un lungo post che ha condiviso recentemente sul suo profilo instagram, l’artista ha voluto ...

Vasco Rossi - Siamo Solo Noi - sei come 6 : un docuconcerto con poca identità tra ricordi e musica in pillole : Vasco Rossi ha da poco concluso sei concerti a San Siro, il VascoNonStopTour 2019 con un'affluenza record di date e di presenze di pubblico. Del resto lo sappiamo, non è un mistero che Vasco abbia un pubblico fedele, quasi "credente" in una religione. Niente di blasfemo ma un semplice dato di fatto. Qualcosa che lo stesso cantante, nello speciale docuconcerto andato in onda questa sera su Canale 5, ha ammesso e che lo rende dubbioso, ...

Cinema America - Jeremy Irons : “ricordiamoci l’umanità - cioè che è accaduto 70 anni fa non torni a gettare i semi” : L’attore premio Oscar Jeremy Irons, ospite ieri sera delle proiezioni in piazza del Piccolo America, ha indossato la maglia amaranto simbolo del Cinema America Occupato. Un gesto fatto in solidarietà ai quattro ragazzi aggrediti sabato notte perché indossavano una t-shirt uguale, ritenuta dagli aggressori “simbolo antifascista“. “Dobbiamo far capire – ha detto – che questa emergente violenza politica non fa ...

Maria - ce la ricordiamo così la figlia di Carmen ed Enzo Paolo. Ecco com’è diventata : Con grande caparbietà, e contro l’opinione di molti che contestavano le loro scelte perché non più giovanissimi, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno portato avanti il loro sogno di diventare genitori. Oggi, seppur entrambi impegnati nella gestione di due scuole di danza, una a Napoli e una a Palermo, entrambi vivono appieno la loro vita genitoriale insieme alla piccola Maria. Era l’ottobre del 2012 quando la celebre coppia, unitasi in ...

La prima puntata di Don Matteo 12 all’insegna dei ricordi con un tributo a Spoleto - set delle ultime stagioni : Don Matteo 12 inizierà con un tributo a Spoleto, set della fiction Rai a partire dalla nona stagione. Il capitolo conclusivo della longeva serie con protagonista Terence Hill andrà in onda sulla rete ammiraglia il prossimo anno e si preannuncia denso di emozioni. Come rivela l'Ansa, la prima puntata di Don Matteo 12 si aprirà con l'omaggio alla città che ha ospitato negli ultimi anni le vicende del parroco in bici. Rai1 manderà infatti in ...

Sei bella come i tuoi ricordi! Serena Autieri e sul suo passato su Instagram : Serena Autieri attraverso una sua foto su Instagram si apre sul suo passato raffigurando se stessa su una panchina. La bella e bionda 43 enne che ha compiuto gli anni poco più di due mesi fa, ha voluto fare una confessione ai suoi oltre 330 mila followers su Instagram, svelando un curioso particolare legato alla sua infanzia e ad un preciso luogo che ha segnato la sua vita da bambina. Tramite un post su Instagram infatti, Serena ...

UNA VITA ANTICIPAZIONI 1 GIUGNO/ Ursula tormentata dai ricordi - Blanca e Diego... : Una VITA, ANTICIPAZIONI della puntata in onda su Canale 5 oggi 1 GIUGNO. Arturo Valaverde pronto a smascherare Zavala e a salvare Silvia