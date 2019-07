Settima tappa del tour a Groenewegen | Ciccone resta in maglia gialla

Tour de France - Dylan Groenewegen vince lo sprint della Settima tappa : Dopo una giornata di montagna si è tornati a parlare di sprint al Tour de France. La settima tappa era la più lunga delle tre settimane di corsa, ma anche una delle più semplici dal punto di vista altimetrico. Nel finale di Chalon sur Saone la Deceuninck Quickstep è stata perfetta per preparare lo sprint a Elia Viviani, che però non è riuscito a tenere testa allo spunto degli avversari. Dylan Groenewegen è riuscito ad anticipare la volata ...

Giro Rosa 2019 - Settima tappa : Marianne Vos cala il tris - Van Vleuten sempre saldamente al comando : Viù, Piedicavallo e ora anche Fara Vincentino. La campagna italiana della campionissima olandese Marianne Vos (CCC-Liv) procede a gonfie vele con la terza vittoria al Giro Rosa 2019. La 32enne ha infatti risposto presente alla chiamata facendosi trovare pronta quando più contava, ovvero senza fare inseguimenti inutili e chiudendo a braccia alzate lo sprint finale per un altro successo di una carriera sempre più gloriosa. In classifica generale ...

Tour de France 2019 - Settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône : la frazione più lunga - ma sarà volata : La settima tappa del Tour de France 2019, che si svolgerà venerdì 12 luglio, sarà la più lunga di questa 106ma edizione, con i corridori che dovranno affrontare 230 km da Belfort a Chalon-sur-Saône. Il percorso è mosso nella prima parte, ma completamente piatto in quella finale e adatto quindi ai velocisti. Dopo 25 km la strada inizierà a salire gradualmente verso il GPM di quarta categoria del Col de Ferrière (2,7 km al 4,6%). Seguirà poi un ...

Giro di Svizzera – Egan Bernal vince la Settima tappa - il colombiano ipoteca il successo finale : Il corridore del Team Ineos taglia per primo il traguardo di San Gottardo, consolidando il primato in testa alla classifica generale Egan Bernal vince la settima tappa del Giro di Svizzera, il corridore del Team Ineos taglia per primo il traguardo di San Gottardo, mettendo una seria ipotesa sul successo finale. Undicesimo successo in carriera per il colombiano, che spezza così un digiuno di vittorie che durava da tredici mesi, ovvero dal maggio ...

Delfinato : Fuglsang al comando dopo la Settima tappa - male Quintana e Porte : Sotto una pioggia torrenziale il Giro del Delfinato è arrivato al suo momento decisivo, le ultime due tappe di montagna che scioglieranno i nodi della classifica generale. L'arrivo in quota della settima frazione, quella odierna con il traguardo a Pipay, ha cambiato la maglia di leader da Adam Yates a Jakob Fuglsang, e regalato una gioia al Team Ineos grazie al successo di Wout Poels. La generale è rimasta però cortissima, con ancora la maglia ...