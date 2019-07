Serena Williams battuta in due rapidi set | la regina di Wimbledon è Simona Halep

Simona Halep batte Serena Williams in 2 set. È lei la nuova regina di Wimbledon : Simona Halep batte in due set Serena Williams e viene incoronata nuova regina di Wimbledon. La 27enne rumena si è imposta sulla 37enne americana in meno di un’ora di gioco, per 6-2 6-2.Per la Halep si tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. Serena Williams, da par sua, era a caccia del record di 24 vittorie nello Slam.La vincitrice disputava la sua prima finale a ...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : trionfo a sorpresa per la romena in soli 56 minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE 16.12 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA di questo match, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.10 Simona eguaglia l’impresa impossibile di Garbine Muguruza che ha vinto il Roland Garros 2016 battendo Serena e Wimbledon poco più di un anno dopo battendo Venus Williams! 16.08 Strepitosa in difesa Halep nei pochi scambi lunghi e ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep nella storia della Romania - Serena Williams sconfitta in finale in meno di un’ora : Simona Halep è la prima giocatrice proveniente dalla Romania a vincere il torneo di Wimbledon. La prossima numero 4 del mondo supera, in soli 55 minuti, Serena Williams, in una finale sostanzialmente dominata. E’ il primo torneo vinto in stagione dalla rumena, ed è anche il più importante della sua vita, conquistato con una prova di altissimo livello e di fronte a un’altra leggenda del tennis del suo Paese, Virginia Ruzici (che vinse ...

Wimbledon 2019 - finale femminile : Serena Williams per i 24 Slam - Simona Halep per la grande sorpresa : Oggi pomeriggio, con inizio alle 15 ora italiana, si disputerà la finale dell’edizione numero 126 del singolare femminile del torneo di Wimbledon tra due ex numero 1 del mondo, la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep. In caso di vittoria della prima, risalirebbe al numero 8 della classifica WTA mentre attualmente nel ranking live è numero 9, mentre la seconda è già sicura di tornare al numero 4 e anche in caso di un suo successo ...

