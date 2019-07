Rocco Schiavone 3 | nella nuova stagione il vicequestore verrà abbandonato dagli amici

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019)2019-2020 la fictionè pronta a tornare in onda. La terzanon sarà trasmessa da Rai 2 ma andrà in onda sul primo canale della Rai. Nonostante in passato sia andata in onda sul secondo canale della rete di Stato ha raggiunto ascolti molto alti con uno share del 15%. Inoltreha avuto un grande successo anche all'estero, soprattutto in Germania dove ha suscitato un interesse così alto da poter essere quasi paragonato a quello per "La Piovra". Tutto ciò ha portato la Rai a decidere di promuovere la fiction su Rai 1.si ritrova completamente solo Ricordiamo che alla fine di "2" ilha subito dei "colpi pesanti" in ambito sentimentale e nell'ambito dellezie. Ilè sempre stato un personaggio schivo, restio a fidarsi degli altri soprattutto dopo la morte della moglie. Le uniche persone ...

enricocolosimo : @agostinomela Io seguirei il consiglio di Rocco Schiavone in questi casi.. - lavinia974 : @rugiada71 @Gianmarcomacpez Sai che non jonmainvisto Rocco schiavone anche se giallini no piace tantissimo come attore - Milestemplaris : @Happy4Trigger @BrunoMaggi @colvieux @kryptondaddy @indiepatico Rocco Schiavone lo spiega benissimo a Italo Pierron… -