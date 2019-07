Malattia Mihajlovic – Sinisa svela il suo problema di salute | “ho la leucemia”

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019)in conferenza stampa il suodi: è la leucemia lacol quale l’allenatore serbo deve fare i conti Nelle ultime ore si è tanto parlato delladi, che secondo i primi rumors potrebbe dire addio alla panchina del Bologna. L’allenatore serbo è stato attesissimo nella conferenza stampa in programma per oggi pomeriggio, nella quale hato ildicol quale deve fare i conti: “ho fatto degli esami e sono state scoperte alcune anomalie che non c’erano 4 mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre, ho fatto ulteriori esami: ho la leucemia. Quando me l’hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere. Non sono lacrime di paura, so che la vincerò“, ha annunciato in conferenza stampa a Casteldebole. “Lotterò come sempre, non vedo ...

