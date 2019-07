Dieta Perricone | dimagrisci e controlli la glicemia

dilei

(Di sabato 13 luglio 2019) Laè un regime alimentare che si pone come scopo la perdita di peso, ma anche il controllo dellae delle infiammazioni. Elaborata dal Dottor Nicholas, dermatologo specializzato in nutrizione presso l’American College of Nutrition, vede come cibo fondamentale il pesce, in particolar modo il salmone. Questaè stata divulgata per la prima volta al grande pubblico grazie al libro diThe Wrinkle Cure, pubblicato nel 2001. Lo schema alimentare si fonda sull’apporto prevalente di grassi omega 3, proteine e antiossidanti. Come già detto, ladà molto spazio al consumo di pesce, consigliando in particolare l’apporto di salmone selvaggio dell’Alaska. Il Dottorsuggerisce di concentrarsi sul consumo di salmone 2/3 volte a settimana. In alcuni casi, consiglia addirittura di assumerlo più volte al ...

