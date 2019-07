Bobo Vieri | i romantici auguri di Costanza Caracciolo | «Tua figlia sarà orgogliosa del

L’amore di Costanza Caracciolo per Bobo Vieri : “Non potevo avere di meglio accanto a me” : In occasione del suo 46esimo compleanno, la ex Velina ha rivolto a Christian Vieri, suo marito dalla scorsa primavera e padre di sua figlia Stella, un messaggio pieno d'amore: "Starti accanto non è poi così facile, ma quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile".Continua a leggere

L’Uomo del giorno – Christian Vieri - il ‘bomber’ per eccellenza : e oggi ‘Bobo’ lancia una canzone : La consueta rubrica di CalcioWeb l’Uomo del giorno celebra oggi Christian Vieri, che compie 46 anni. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Determinato e decisivo in Nazionale, non per niente ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, ...

Bobo Vieri - video The chance/ Nuova vita da dj - ecco il primo singolo dell'ex bomber : Dato l'addio al calcio, Bobo Vieri ha iniziato l'avventura da dj: pubblicatoil suo primo singolo The chance, ecco il video del brano.

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Diletta Leotta - Barbara D’Urso e Bobo Vieri stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento con lo show condotto dal giornalista Enrico Lucci. Gli sfidanti di stasera saranno Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri.

Sono ingrassato troppo - ora dieta! Bobo Vieri ha problemi di linea : Christian Vieri, a quanto pare, ha problemi di linea e lui cerca di mettersi in linea per la Bobo Summer Cup che comincerà a breve. A sette mesi dalla nascita di Stella, Costanza Caracciolo è in splendida forma. Bobo Vieri invece sembra aver mangiato un bel pò, come gli fa notare Andrea Pucci in un simpatico video su Instagram.-- Si scherza, ma fino a un certo punto. L'ex calciatore è ingrassato e vuole correre ai ripari: "Peso 104 ...

Costanza Caracciolo su Bobo Vieri : “Papà modello con Stella” : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: la loro famiglia e la vita con Stella Solo pochi giorni fa Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno festeggiato il battesimo della piccolo Stella, che tra qualche giorno farà 7 mesi. La piccola ha rallegrato la vita di mamma e papà e cambiato profondamente l’ex calciatore, che viaggia insieme alla […] L'articolo Costanza Caracciolo su Bobo Vieri: “Papà modello con Stella” proviene da Gossip ...

Melissa Satta preferisce non parlare di Boateng ma di Bobo Vieri : Al settimale “Grazia” Melissa Satta ha rilasciato un’intervista dove non ha voluto parlare del suo ex marito Boateng, ma ha una fatto una dichiarazione su suo figlio Maddox e sulla mancanza di privacy. Con tanto di dichiarazioni, la Satta ha anche sottolineato un lato ben preciso del suo carattere: ”Non sono una che abbraccia tutti, non mi piace, non amo esternare le mie emozioni. Sono poco fisica, molto riservata. Mi fa arrabbiare ...

Melissa Satta no comment su Boateng ma parla di Bobo Vieri : La showgirl Melissa Satta ha rilasciato un’intervista al settimanale “Grazia”non ha voluto parlare del suo ex marito il calciatore Boateng, una fatto una dichiarazione su suo figlio Maddox e sulla mancanza di privacy. Con tanto di dichiarazioni, la Satta ha anche sottolineato un lato ben preciso del suo carattere: ”Non sono una che abbraccia tutti, non mi piace, non amo esternare le mie emozioni. Sono poco fisica, molto riservata. Mi fa ...

Melissa Satta è felice per Bobo Vieri e la Costanza Caracciolo : Melissa Satta torna a parlare di una delle sue storie più importanti, quella con Bobo Vieri, e rivela di essere felice che il calciatore si sia legato ad una brava ragazza come Costanza Caracciolo. Intervistata da Grazia l Satta ha speso solo belle parole nei confronti di una delle sue ex fiamme più famose. “Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene – ha detto Melissa, rivelando di non avere più ...

Bobo Vieri e i trucchi per avere una barba da bomber : Cosa significa, oggi, essere un bomber? Rientra in questa categoria chi sa approcciarsi a un modo di vivere pratico e diretto, che punta al risultato, con un atteggiamento sempre positivo, coinvolgente e con un pizzico di humor. Il bomber, insomma, va dritto al punto, fa quello che deve fare, ma non per forza si prende troppo sul serio. E per questo è amato da tutti. Gillette è uno dei leader mondiali della rasatura e del grooming. Quest'anno si ...

Bobo Vieri coccole e smorfie alla figlia Stella : Una vita da papà per Bobo Vieri che è alle prese con pappe e pannolini da quando è nata la sua piccola Stella, la figlia avuta da Costanza Caracciolo. L’ex calciatore ha messo la testa a posto e ora si gode le gioie della paternità. Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto di Vieri con in braccio la piccola Stella. Padre e figlia sono stati immortalati a Milano tra coccole e smorfie divertenti. Lui la tiene tra le mani, cerca ...