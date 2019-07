Assalto Al-Shebaab a hotel Chisimaio | bagno di sangue in Somalia

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) Gli al-di nuovo in azione, in, ed e' stato undi: almeno 26 persone sono morte nell'rivendicato dagli estremisti islamici a, nella regione del Basso Giuba, nel sud del tormentato Paese. L', cominciato nella notte di venerdi' quando un'auto bomba e' esplosa all'entrata dell'Medina, e' durato quasi 12 ore e si e' risolto in un massacro. Cinquantasei i feriti finora recuperati. Tra i morti anche una nota giornalista, Hodan Naleyah, da poco rientrata indal Canada, dove si era trasferita insieme ai genitori da bambina e che in patria voleva raccontare le storie positive. Lavorava per Integration Tv, la prima TV online somala in lingua inglese che vuole -si legge nel sito- "mettere in collegamento le comunita' somale e condividere storie stimolanti per migliorare la societa'".Un impegno giornalistico cosi' importante, il ...