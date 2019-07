9 consigli per iniziare bene la giornata

vanityfair

(Di sabato 13 luglio 2019) Crea una to do listFai attività fisicaAscolta la musicaComincia lacon una buona abitudineMeditaSvegliati... senza svegliaSconnettitiRimani con i piedi per terraMordi il giorno!C’è chi è gufo e chi è allodola: no, non è il nuovo corso di ornitologia tenuto dalla Lipu, ma semplicemente si tratta del cronotipo, ovvero il periodo dellain cui una persona è più attiva. C’è chi è mattiniero e più prolifico nelle prime ore del giorno – i tipi ‘allodola’ – e chi invece non riesce ad andare a letto presto e vive e lavora meglio la sera – i ‘gufi’. Di qualunque specie siate, c’è una notizia: le persone di maggior successo sono quelle che fanno fruttare meglio le prime ore di veglia. Tradotto: non importa che vi svegliate alle 5 o alle 9, l’importante è che partiate con il piede giusto. Quante volte capita di dire tra sé e sé: ...

