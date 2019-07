Suv falcia due bimbi | uno muore | l’altro perde le gambe

Falcia due cuginetti con il Suv - uno muore : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - E' stato arrestato il pirata della strada che nella tarda serata di ieri ha travolto con il suo suv due cuginetti di 12 e 11 anni che giocavano sull'uscio di casa. E' accaduto a Vittoria (Ragusa) poco dopo le 20. Il 12enne è morto sul colpo, mentre l'11enne versa in co

Falcia due cuginetti con il Suv - uno muore : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – E’ stato arrestato il pirata della strada che nella tarda serata di ieri ha travolto con il suo suv due cuginetti di 12 e 11 anni che giocavano sull’uscio di casa. E’ accaduto a Vittoria (Ragusa) poco dopo le 20. Il 12enne è morto sul colpo, mentre l’11enne versa in condizioni disperate. Dopo un intervento di oltre 5 ore è stato trasferito in elisoccorso in una struttura ...