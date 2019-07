Sicurezza | Fornaro | ‘Salvini rispetti Parlamento’

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “La divisione dei poteri, legislativo e esecutivo, è alle fondamenta della nostra democrazia parlamentare. Salvini la deve smettere di fare pressioni pubbliche sul Presidente della Camera Fico in merito alla ammissibilità di alcuni emendamenti del gruppo della Lega sul decretobis”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico.“Nella storia del Parlamento ci sono stati centinaia di pronunciamenti sull’ammissibilità di emendamenti, ma mai si è assistito a una simile, inaccettabile, invasione di campo di un vice Presidente del Consiglio sul terreno esclusivo del potere legislativo”.L'articolo, ‘SalviniParlamento’ CalcioWeb.

