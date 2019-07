Secondo Michael Pachter PS5 costerà 800 dollari

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) PlayStation 4 ha dominato su Xbox One e Switch in questa generazione, e Sony mirerà a fare lo stesso con PS5.quanto riferito, la società ha piazzato 94 milioni di unità durante la vita della console. Xbox One non si avvicina nemmeno a questi livelli, con un fatturato complessivo di 42 milioni di unità dalla sua uscita sul mercato.Quindi è abbastanza facile dire che Sony abbia un enorme vantaggio nella prossima generazione di console. PlayStation 5 dovrebbe raggiungere il mercato il prossimo anno e il gigante giapponese spera di mantenere la sua supremazia. Ma questo potrebbe non accadere se Sony lanciasse PS5 alla cifra suggerita dall'analista di Wedbush Securities, ovvero 800.In un'intervista rilasciata a Geoff Keighley all'E3 2019,ha dichiarato che Sony probabilmente penserà a un prezzo di $ 800 per PS5. L'analista giustifica questo pazzesco ...

Eurogamer_it : Il prezzo di #PS5 sarà di 800 dollari, secondo Michael Pachter. - cofeecakegirl : Secondo tweet per il #vecchioday awww ?? Michael Keaton - LESOVICI : RT @FaberVonCastell: 13/ Il 18 gennaio del 2019 i collaboratori di Mueller hanno contestato la notizia (riportata da BuzzFeed) secondo cui… -