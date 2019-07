«No 6 Collaborations Project» | Ed Sheeran canta con i suoi artisti preferiti

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Edin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoEdin concertoUna premessa è dovuta: l’album cui Edha lavorato nell’ultimo anno di tour non ha una destinazione convenzionale né una copertina patinata, di quelle capaci di catturare l’occhio e, insieme, gli scaffali di qualche megastore. No.6, in uscita per Warner Music venerdì 12 luglio, ha una cover anonima. Un disegno in bianco e nero che raffigura parte di un «6», poi il nome delutore britannico, in alto, sulla destra. A guardarla, si direbbe che nessun addetto al marketing abbia fatto uno sforzo di pensiero per garantire al disco lo slancio che una buona copertina avrebbe potuto dargli. Ma non c’è sbaglio in quel «6» ...

repubblica : Ed Sheeran, 'No. 6 Collaborations Project', il nuovo cd è di duetti: 'Le mie canzoni le cantano gli artisti di cui… - repubblica : Ed Sheeran, 'No. 6 Collaborations Project', il nuovo cd è di duetti: 'Le mie canzoni le cantano gli artisti di cui… - SmorfiaDigitale : Ed Sheeran, 'No. 6 Collaborations Project', il nuovo cd di duetti: 'Le mie canzo... -