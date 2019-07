L' incubo della piccola Giulia | strappata dai genitori perché aveva i pidocchi

Omicidio Sonia Marra - assolto l’ex Umberto Bindella : “È la fine di un incubo ” : Il pm aveva chiesto per lui la condanna a 24 anni di carcere per l' Omicidio e l'occultamento del cadavere di Sonia Marra , scomparsa nel 2006, ma la corte d'assise d'appello ha assolto Umberto Bindella . La sentenza di oggi conferma il verdetto di assoluzione espresso già in primo grado dalla Corte d'Assise di Perugia. Prima di scomparire nel nulla Sonia , che in quel periodo frequentava Bindella , aveva acquistato un test di gravidanza.Continua a ...

MotoGp – Valentino Rossi trascinato in tribunale dagli ex custodi della sua villa : ‘incubo’ finito per il Dottore : Valentino Rossi sorride: ex custodi della sua villa lo trascinano in tribunale, ma il ricorso viene respinto Manca poco per rivedere in pista i campioni della MotoGp: dopo una settimana di pausa, a seguito dei test di Jerez, disputati il giorno dopo del Gp di Spagna, i piloti sono pronti per sfidarsi nuovamente, questa volta a Le Mans, per il Gp di Francia, valido per il quinto appuntamento della stagione 2019. AFP/LaPresse Alla vigilia ...