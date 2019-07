Imane Fadil | dall' autopsia ipotesi morte naturale

Il Cav. non ha ucciso Imane Fadil. Ma va? : Imane Fadil non è stata avvelenata. “Non ci sono elementi a supporto di ipotesi di morte non naturale”, è la conclusione – anticipata dall’agenzia Adnkronos (ma ancora prima dal buon senso) – dell’autopsia svolta dai consulenti della procura di Milano sul corpo della giovane donna, una delle testimo

Morte Imane Fadil - si infittisce il mistero : “Da esami esiti controversi - risultati non pronti” : Continua il mistero sulle cause della Morte di Imane Fadil, la modella di 34 anni marocchina che fu tra le testimoni d’accusa nel processo Ruby sulle ‘cene eleganti’ di Arcore: gli esiti degli accertamenti disposti dalla Procura di Milano non sono ancora pronti perché, stando a quanto si apprende in ambienti giudiziari, sarebbero arrivati dai consulenti tecnici esiti "controversi" e c'è bisogno di più tempo per chiarire il quadro.Continua a ...

