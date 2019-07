Freddie feat Tormento in radio con il singolo “Imparare a volare”

allmusicnews

(Di venerdì 12 luglio 2019)incon ilQuante volte hai desiderato volare? Nel brano “Imparare a Volare”prova a raccontare l’attimo prima di una separazione come fosse un salto nel vuoto durante il quale il protagonista spera di trovare la forza per spiccare il volo e non schiantarsi al suolo sul fondo del precipizio. L’idea nasce dopo aver ascoltato per caso, il racconto di un uomo in un bar che sfogandosi con un amico raccontava la sua sensazione di impotenza di fronte al declino che lo stava assalendo, cercando conforto per provare a risollevarsi.(Luigi Scarpato) vive il rap intensamente dal 2013,è il suod’esordio con il quale si affaccia al mercato discografico e ha deciso di fare questo importante passo con il supporto di un artista stimato da tutta la scena ...

