Dettagli sulla vicenda delle api del Monte Athos | perché le immagini sacre restano intatte

Stadia : Google conferma il supporto al multiplayer e svela altri Dettagli sulla piattaforma streaming : Tra le ultime novità su Stadia condivise da Google, è emerso che fortunatamente non perderemo l'accesso ai giochi sulla piattaforma anche se il publisher deciderà di uscire dal servizio streaming. Questa è una delle cose che il gigante della tecnologia ha rivelato in un aggiornamento completo delle FAQ del servizio in cui Google promette che una volta acquistato il gioco sulla sua piattaforma, avremo il diritto di riprodurlo. Ciò significa che ...

Neil Gaiman rivela alcuni Dettagli sulla serie tv di Sandman : È di soli pochi giorni fa l’annuncio che Netflix produrrà una serie tv tratta dalla serie di fumetti di culto Sandman. La notizia è stata accolta con grande clamore dato che i progetti di un adattamento erano stati per molto tempo accarezzati e poi abbandonati, ma anche con qualche remora da parte dei fan, spaventati all’idea di poter veder svilita un’opera così complessa e immaginifica. Ma a tranquillizzare gli animi e a ...

La serie su Il Signore degli Anelli trova il suo regista e svela i primi Dettagli sulla storia : Tutto pronto per tornare nella Terra di Mezzo con la serie su Il Signore degli Anelli. Lentamente, il prodotto televisivo, annunciato due anni fa dalla piattaforma Amazon Prime Video, prende forma e compie un altro grande passo in avanti. Il regista J.A. Bayona, già dietro la macchina da presa con Jurassic World: Il Mondo Distrutto, dirigerà i primi due episodi dello show. Tra i suoi precedenti lavori, Penny Dreadful, e The Orphanage di ...

Shenmue 3 : nuovi Dettagli sulla versione PC del gioco - probabile il rimborso in futuro : Sicuramente vi ricorderete che durante il PC Gaming Show dell'E3 è stato mostrato un nuovo trailer di Shenmue 3.La cosa che ha fatto infuriare i fan tuttavia è stata la scelta di Deep Silver ed Ys Net di rendere il tanto atteso terzo capitolo un'esclusiva temporanea di Epic Games Store. Oltre a questo l'editore inizialmente aveva annunciato che non ci sarebbe stato nessun rimborso, con buona pace di chi aveva finanziato il progetto fin ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi Dettagli sulla modalità Discovery Tour : Come visto già in Assassin’s Creed Origins, anche in Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile entro la fine dell’anno la modalità Discovery Tour, la quale permetterà di esplorare l’Antica Grecia senza nemici, ricevendo nozioni storiche. Assassin’ s Creed Odyssey: La modalità Discovery Tour Ubisoft in data odierna ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per la ...

Calciomercato Inter – Che colpo sulla fascia! Arriva Valentino Lazaro : ecco i Dettagli dell’affare con l’Hertha Berlino : L’Inter piazza un gran colpo di mercato aggiudicandosi l’esterno austriacoValentino Lazaro: trovato l’accordo con l’Hertha Berlino Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo diversi giorni di trattative, Inter ed Hertha Berlino hanno finalmente trovato l’accordo. Le parti erano vicine, ma nessuna delle due sembrava voler cedere. I nerazzurri offrivano 20 milioni, il club tedesco ne voleva 25: come spesso accade in questi casi, ...

Lady Diana e Carlo - la rivelazione choc : i Dettagli intimi sulla ‘amara’ luna di miele : La storia d’amore tra Lady Diana e Carlo continua a far parlare anche dopo tutti questi anni. Adesso però è spuntato un dettaglio incredibile sulla loro luna di miele: cosa è successo. Ci si è sempre chiesto se tra i due, prima del divorzio e di Camilla, ci fosse stato amore. Un nuovo dettaglio, però, rivela qualcosa di incredibile e, secondo alcuni si tratta della prova del fatto che Carlo non amò mai la principessa del popolo. Secondo quanto ...

Riviera debutta al mercoledì ma cede il suo posto a The Manifest : i nuovi Dettagli sulla programmazione di Canale5 : Altro giro di giostra e altro cambio di programmazione per il prime time di Canale 5 che ormai continua ad evolversi di ora in ora, di promo in promo, fino alla conferma che Riviera debutterà al mercoledì sera già da domani, 26 giugno, ma con la promessa che tutto cambierà ancora. Non c'è pace per il prime time della rete ammiraglia Mediaset che in questi giorni ha regalato al pubblico l'ottimo debutto di Temptation Island 2019, con oltre il 22% ...

Da TIMVision arriva Skam Italia su Rai2 - Carlo Freccero punta sui giovani : Dettagli sulla programmazione : Come convincere il pubblico giovanile a sintonizzarsi sulla propria rete? La risposta è semplice: proporre la messa in onda di Skam Italia su Rai2. È Blogo a lanciare in anteprima l'ultima indiscrezione sul palinsesto della prossima stagione televisiva secondo cui il direttore Carlo Freccero punta a portare la serie teen prodotta da TIMVision Production con Cross Productions in chiaro. Sempre secondo il sito web, la messa in onda di Skam ...

Francesco Monte e Diletta Leotta - altri Dettagli sulla possibile lovestory che potrebbe infiammare il gossip estivo : Francesco Monte e Diletta Leotta altri dettagli sulla storia di gossip del momento Diletta Leotta una delle donne più belle d’Italia, seguita da tantissimi sui social è tornata single. Francesco Monte uno degli uomini più desiderati d’Italia ha lasciato la propria fidanzata ed è tornato anche lui single. Entrambi vivono per ragioni lavorative a Milano, … Continue reading Francesco Monte e Diletta Leotta, altri dettagli sulla ...

Marvel's Avengers : ecco tutti i Dettagli sulla campagna - le missioni - il loot system e molto altro : Marvel's Avengers è stato presentato durante l'E3 di quest'anno, annunciato precedentemente nel 2017 da Square Enix e Marvel.In due anni non sono state date molte informazioni, ma ora che sappiamo la data di lancio, Square Enix ha condiviso una serie di dettagli riguardanti le missioni, la campagna principale, il loot system e molto altro.Come riporta Wccftech, direttore creativo Noah Hughes ha dato una serie di interessanti informazioni.Leggi ...

CorSera – Contratto Manolas - spunta una novità sulla scadenza della clausola. I Dettagli : ADL pronto a pagare la clausola di Manolas: la situazione contrattuale Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera ci sono novità importanti che riguardano la situazione contrattuale del difensore della Roma Kostas Manolas. Ecco quanto scritto dal Corriere: “Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, continua il gioco del tira e molla: ieri ha detto che, oltre Manolas, sta trattando anche altri ...

