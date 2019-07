CorSport | La guerra di nervi tra Florentino e De Laurentiis per James

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Mentre, in vacanza a Medellin, in Colombia, si rifà il look facendosi il ciuffo biondo e sfoltendo le sopracciglia, la trattativa per portarlo in azzurro non si arresta. È una “di”, ormai, traPerez e De, scrive il Corriere dello Sport. Real Madrid e Napoli cercano ancora di trovare la formula giusta per l’acquisto. Il Napoli, lo abbiamo scritto più volte, vorrebbe chiudere per un prestito con un riscatto successivo. Il Real, invece, vuole la cessione immediata a 42 milioni. Il club di De, invece, ha presentato un’offerta sotto i 40. E mentre i due presidenti cercano di far quadrare i desideri reciproci,porta sempre con sé il telefono, scrive il Corriere dello Sport: parla spesso con Ancelotti e ogni tanto anche con Simeone, che resta in agguato perché, se saltasse l’affare con il Napoli, sarebbe l’Atletico Madrid la scelta del ...

