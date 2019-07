Concorso Oss | scadenza il 18 luglio per candidarsi a tempo indeterminato

Concorso pubblico per educatori di asilo nido : possibilità di candidarsi fino al 29 luglio : Il comune di Piombino, in provincia di Livorno, ha emanato un bando di pubblico Concorso finalizzato all'assunzione di sei figure professionali da inserire con la mansione di educatori asilo nido. I sei posti sono a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1. Chi tra i candidati sarà dichiarato vincitore del Concorso potrà lavorare in uno dei tre differenti Comuni riportati di seguito: Piombino, Campiglia Marittima e San ...

Concorso Asl Savona - 215 nuove assunzioni : bandi in arrivo per Infermieri e Oss : nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato con Concorso Asl Savona: la Regione Liguria ha autorizzato i bandi per la selezione di 215 professionisti sanitari. In particolare si cercano Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Medici Specialisti. Vediamo assieme tutte le assunzioni in programma. Aggiornamenti sui bandi di Concorso aperti Concorso Asl Savona: profili richiesti Come previsto nel nuovo piano assunzioni dell’Asl Savona ...

Scuola - diplomati magistrale e laureati SFP ultime notizie : possibile nuovo Concorso in arrivo : Il governo Conte starebbe lavorando ad un concorso riservato ai laureati SFP (Scienze della formazione primaria) e ai diplomati magistrali che non hanno potuto partecipare al concorso precedente in quanto non erano in possesso dei 2 anni di servizio richiesti. Al nuovo concorso, così come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (2 luglio), potrebbero partecipare quei docenti in possesso di almeno 180 ...

Concorso Navigator : i vincitori saranno contattati per email nei prossimi giorni : I quasi 20 mila candidati che hanno svolto il test selettivo per diventare Navigator, nei giorni scorsi alla Fiera di Roma, possono verificare se sono risultati vincitori o idonei sul sito Anpal Servizi. I Navigator totali selezionati sono pari a 2.980. Gli elenchi dei vincitori risultano strutturati in ordine alfabetico crescente in base al cognome e nome di battesimo a cui viene associato il numero di protocollo. Per quando riguarda gli ...

Concorso Oss Napoli per 40 posti : bando e scadenza. La sede di lavoro : Concorso OSS Napoli per 40 posti: bando e scadenza. La sede di lavoro Nuovi posti da Operatore Socio Sanitario in Campania. Sono 40 gli Oss ricercati dagli ospedali Santobono e Pausillipon di Napoli. Si offre contratto a tempo indeterminato; candidature da inviare entro il 14 luglio. Concorsi Oss giugno 2019: scadenza e posti disponibili in Italia Concorso OSS: requisiti per partecipare Chiunque voglia partecipare alla selezione per ...

Concorso Dsga - gli ammessi alle prove scritte probabilmente nella prossima settimana : Il Concorso Dsga è entrato nel vivo negli scorsi giorni di giugno. L'11, 12 e 13 infatti si sono sostenute, lungo tutta la penisola italiana, le prove preselettive. Cento domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti che sono servite a scremare il numero degli aspiranti Direttori dei servizi generali e amministrativi. Sono 2004 i posti disponibili. Durante la giornata di ieri, venerdì 14 giugno, le migliaia e migliaia di ...

Concorso Oss e farmacista : domande entro luglio : Con scadenza fissata fino al prossimo 11 luglio sono ancora attivi tre concorsi per la professione di OSS e farmacista. I bandi sono stati emanati dall'Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre (OSS); dall'Azienda Locale Socio Sanitaria n°2 Marca di Trevigiana di Treviso e dall'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per quanto riguarda il ruolo di farmacista. Bando di Concorso per OSS L'Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre indice un ...

Concorso Scuola Secondaria 2019 - tutte le informazioni per partecipare. Nuove possibilità per docenti tre anni servizio : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

Concorso DSGA : i quesiti potrebbero uscire il prossimo 22 maggio : Questa è la settimana decisiva, per la pubblicazione dal parte del ministero dell'istruzione della batteria dei 4000 quiz, da cui saranno estratte le 100 domande per la prova pre-selettiva del Concorso per diventare direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), i cui posti totali sono pari a 2004. La prova selettiva dovrebbe svolgersi nei prossimi 11, 12 e 13 giugno 2019 (ad ogni modo, il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha ...

Concorso Oss - farmacista e addetto comunicazione : scadenza giugno : In queste settimane non mancano nuove possibilità lavorative per differenti professioni, tra cui per il ruolo di operatore socio sanitario, farmacista e addetto comunicazione. I concorsi pubblici, con scadenza fissata fino al prossimo 17 giugno sono stati pubblicati dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cirè, dall'Azienda Unità Sanitaria della Romagna (farmacista) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle ...

Concorso scuola secondaria 2019 : procedure - prove e possibili candidati : I posti in palio per il Concorso per la scuola secondaria sono 48.536 in totale, tra primo e secondo grado. Si è in attesa di conoscere la suddivisione per regione. Le previsioni parlano di una possibile platea di 150mila candidati. Dei requisiti di accesso ne abbiamo già parlato in un articolo precendente. Concorso scuola secondaria 2019: quante procedure e prove? Ogni candidato al Concorso per la scuola secondaria, potrà partecipare al ...