Agrigento, 9 arresti famiglie mafiose

Nove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti alledi Licata (Ag) e Campobello di Licata (Ag). Sottoposto nuovamente ai domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa un consigliere comunale di Licata. Filmati summit e incontri fra elementi di vertice e affiliati della consorteria mafiosa e accertata un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania Gli investigatori hanno anche documentato gli interessi dellenel settore delle slot machines.(Di venerdì 12 luglio 2019)