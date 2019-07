Scambio Insigne-Icardi | De Laurentiis | “No grazie”

De Laurentiis al CorSport : “No allo Scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku; Icardi-Insigne lo Scambio sarebbe difficile : L’inizio della prossima settimana potrebbe essere decisivo per il Calciomercato dell’Inter sul fronte Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega, in prima pagina, a che è tutto pronto per l’incontro tra i club che stanno cercando di trovare una soluzione per il trasferimento a Milano del belga. Lo United spara alto sul prezzo, vorrebbe più di 80 milioni, i nerazzurri puntano forte sulla voglia del ragazzo di lasciare ...

Calciomercato Napoli - Icardi nei pensieri : Scambio con Insigne? : Il Napoli è tornato forte su Mauro Icardi: pronti 60 milioni per l’Inter che ha chiesto informazioni su Lorenzo Insigne. scambio possibile.“powered by Goal”Che Mauro Icardi sia stato in passato un obiettivo del Napoli è noto a tutti: Aurelio De Laurentiis ci provò offrendo addirittura un ruolo in un film alla consorte Wanda Nara, senza ottenere il sì della coppia che preferì rimanere a Milano.Quelli, però, erano altri tempi: ...

CorSport : Il Napoli pensa allo Scambio Icardi-Insigne : C’è un sogno argentino che riempie le ultime giornate: Mauro Icardi. Al Napoli piace da tanto, scrive il Corriere dello Sport. Nel 2013 lo sfiorò, come aveva già fatto qualche stagione prima, poi dovette fare un passo indietro. Maurito è in centravanti che, almeno nei pensieri, non tramonta mai. Inseguito silenziosamente e strategicamente, che De Laurentiis avrebbe preso da tanto tempo. Adesso il Napoli “osserva, ascolta, sonda, rimane lì ...

Inter e Napoli riflettono su un eventuale Scambio Icardi-Insigne (RUMORS) : Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non intende svendere i giocatori migliori del suo Napoli e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di lasciarsi "smantellare" la squadra dall'Inter che gli avrebbe chiesto diversi calciatori. E se su Mauro Icardi ha rivelato di aver provato ad acquistarlo circa tre anni fa, tuttavia le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal Corriere dello Sport sembrano riaprire la strada che potrebbe portare il ...