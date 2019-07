Plumcake con ricotta e zucchine

cosacucino.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019)conIngredienti 150 gr di farina 00, 3 uova, 1 bustina di lievito per torte salate (NON quello di birra), 10 ml di latte tiepido, 20 ml di olio di semi di girasole, 200 gr di, un po’ di prezzemolo, 250 di, 100 gr di prosciutto cotto a fettine, 100 gr di parmigiano grattugiato, sale, pepe. Preparazione Sbattete le uova in una terrina capiente; unite la farina con il lievito, mescolate e unite a filo il latte e l’olio. Incorporate il formaggio grattugiato, la, il prosciutto tagliato a pezzetti, il prezzemolo, sale, pepe e letagliate a dadini (togliete i semini all’interno). Mescolate bene. Versate il composto in uno stampo da plum-cake ricoperto con carta forno e cuocete in forno a 180° per circa 45 minuti.

