Pensione e reddito di cittadinanza 2019 | nuovi requisiti di accesso

(Di giovedì 11 luglio 2019) Le novità sudidinon mancano mai (anche se già annunciate). Le ultime in particolare chiamano in causa iper essere ammessi alla domanda di sussidio. Tutto è stato chiarito con la legge 28 marzo, n. 26, con cui è stato convertito in legge il Decretonee Pensioni. Si tratta nello specifico del decreto-legge 28 gennaio, n. 4, che ha istituto, per volere del Governo Lega-5stelle,di. Suinecessari è intervenuta l’Inps con apposita circolare esplicativa: la numero 100 del 5 luglio, in cui vengono proprio prese in esame le modifiche introdotte con la conversione del Decreto a queste due misure centrali, che hanno rivoluzionato il panorama del welfare italiano. Come specificato da Inps, le principali modifiche riguardano idial beneficio e, in ...

