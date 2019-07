NBA – Ecco il challenge per i coach | gli allenatori potranno chiedere un instant replay

Mercato NBA – Retroscena Cousins-Lakers : “ho parlato con LeBron - Davis e Rondo : ecco come mi hanno convinto” : DeMarcus Cousins svela un Retroscena in merito alla sua firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Warriors convinto dal recruiting di LeBron James, Anthony Davis e Rajon Rondo Nelle fasi iniziali della free agency, quelle in cui i principali free agent hanno subito trovato squadra, DeMarcus Cousins è stato letteralmente ‘snobbato’. Scaricato dagli Warriors, Cousins non ha ricevuto alcuna offerta, un po’ per i tanti centro di livello ...

Mercato NBA – Jerami Grant ceduto dai Thunder ai Nuggets : ecco i dettagli della trade : Gli Oklahoma City Thunder si liberano di Jerami Grant: l’ala ceduta ai Denver Nuggets in cambio della prima scelta al Draft NBA 2020. OKC risparmia 39 milioni fra stipendi e luxy tax Dopo l’addio di Paul George, tanto inaspettato quanto doloroso, gli Oklahoma City Thunder hanno deciso di puntare a rifondare la squadra. Fatta una vera e propria scorpacciata di scelte future al Draft, OKC ha ceduto Jerami Grant ai Denver Nuggets ...

Mercato NBA – Rockets su Russell Westbrook anche senza sacrificare Chris Paul : ecco l’offerta ad OKC : Gli Houston Rockets vorrebbero portare Russell Westbrook in Texas: l’offerta ad OKC potrebbe non comprendere il nome di Chris Paul Dopo l’addio di Paul George, arrivato in maniera abbastanza inaspettata, gli Oklahoma City Thunder si ritrovano a dover prendere una decisione importante sul futuro di Russell Westbrook. Il roster attuale non consente ai Thunder di sperare in qualcosa di più di un posto nei Playoff che, ad oggi, appare anche ...

Mercato NBA – Warriors - ecco il nuovo centro : c’è la firma di Willie Cauley-Stein : Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro dei Golden State Warriors: l’ex Sacramento Kings firma poco sopra il minimo salariale Lasciato andare DeMarcus Cousins e le sue esorbitanti (com’è giusto che sia) richieste contrattuali, gli Warriors hanno scandagliato il Mercato dei free agent alla ricerca di un nuovo centro. La franchigia della Baia, secondo The Athletic, ha messo sotto contratto Willie Cualey-Stein per una cifra vicina ai 2 ...

Mercato NBA – Damian Lillard rinnova con Portland : ecco i dettagli della maxi offerta : Damian Lillard pronto a firmare il ricco rinnovo offerto dai Portland Trail Blazers: offerto un quadriennale da 196 milioni di dollari Ha trascinato i suoi Blazers durante tutta la stagione con 25.8 punti, 6.9 assist e 4.6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e il 36.9% da 3 punti. È stato il leader di Portland che è arrivata a giocarsi la finale di Conference, ha giocato contro gli Warriors con due costole incrinate ...

Mercato NBA – Warriors all-in su Klay Thompson! Proposto un maxi rinnovo : ecco i dettagli : Offerta mostruosa per Thompson da parte degli Warriors: Golden State non ha intenzione di lasciarsi scappare il cestista Dopo il ko nelle Finals di NBA contro i Toronto Raptors, i Golden State Warriors sono già al lavoro per il futuro del team. Il Mercato NBA infiamma l’estate 2019 tra importanti trasferimenti e tanti rinnovi. Gli Warriors, in particolar modo, puntano tutto sul rinnovo di Klay Thompson: la squadra di Golden State non ...

Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler : Sign & Trade dai Sixers - ecco la trattativa : Houston Rockets su Jimmy Butler, pronta la Trade con i Sixers: Philadelphia sarebbe pronta al Sign & Trade pur di non perderlo a zero È bastata poco più di metà stagione a Jimmy Butler per diventare il leader dei Philadelphia 76ers, trascinandoli fino alla semifinale di Conference, prima che uno strepitoso Kawhi Leonard non ponesse fine al loro cammino. L’ex Chicago Bulls sarà free agent in estate e non intende fare sconti a nessuno: ...

NBA – Steph Curry rifiuta un ruolo in Space Jam 2 : “ne ho parlato con LeBron - ecco perchè ho detto no” : Stephen Cuarry ha rifiutato un ruolo in Space Jam 2: il playmaker dei Golden State Warriors ha detto no a LeBron James per mancanza di tempo Stando a quanto riportato dal New York Times, il cast di Space Jam 2 avrebbe dovuto avere un’altra grande stella al suo interno: Stephen Curry. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato contattato da LeBron James per avere un ruolo nel sequel del fortunato film con Michael Jordan e i Looney ...

Draft NBA 2019 – La notte di Zion Williamson e non solo : ecco tutte le 60 scelte : Nella notte italiana le franchigie NBA hanno fatto le loro 60 scelte: ecco tutti i nomi seleZionati nel Draft NBA 2019 Di notti speciali l’NBA ne regala tante durante l’anno, la prima di ogni nuova stagione è però sempre la stessa: quella del Draft. Giovani ragazzi che passano dal college al professionismo, dal sognare di vestire le maglie delle franchigie NBA al ritrovarsi fianco a fianco (o faccia a faccia!) contro i grandi nomi del ...

Draft NBA 2019 – Zion Williams parla già da Pelicans : “potrei piangere dopo la scelta. Ball e Ingram? Ecco cosa penso di loro” : Zion Williamson pronto all’avventura nei New Orleans Pelicans: la probabile prima scelta al prossimo Draft non vede l’ora di unirsi a Lonzo Ball e Brandon Ingram Nella tarda notte italiana avrà luogo il Draft NBA, il primo step per programmare la nuova stagione delle franchigie della massima lega americana di pallacanestro. Ultimati i workout, decise le strategie, le squadre sono pronte a seleZionare i talenti sui quali ...

NBA – I Grizzlies cedono Mike Conley a Utah - per Memphis ecco tre giocatori e due prime scelte al draft : I Grizzlies hanno ceduto il playmaker 31enne a Utah, ricevendo in cambio tre giocatori e due prime scelte al draft Si separano dopo dodici anni le strade di Mike Conley e dei Grizzlies, che cedono il proprio playmaker agli Utah Jazz. Il 31enne americano lascia dunque Memphis, unica sua squadra in NBA, con cui detiene il primato all-time di punti, assist e partite disputate. In cambio di Conley, la franchigia del Tennessee riceve tre ...

NBA – Rich Paul mette le cose in chiaro : “Anthony Davis free agent nel 2020! Celtics - Knick e Lakers? Ecco chi ha più chance” : Rich Paul, agente di Anthony Davis, chiarisce che il suo assistito sarà free agent nel 2020: Celtics, Knicks e Lakers le squadre più accreditate per il suo futuro La prossima free agency sarà davvero importante, visto il gran numero e il valore dei giocatori senza contratto presenti, ma sarà altrettanto importante conoscere il futuro di chi, come Anthony Davis, ha ancora un anno di contratto e nessuna intenzione di restare nella sua ...