Ludovica Pagani sexy in lingerie ... follower in delirio

(Di giovedì 11 luglio 2019) La, influencer e volto di Quelli che il calcio, sta continuando ad incantare su Instagram. Il suo ultimo scatto provocante ha mandato in tilt Instagram.è sicuramente una delle giovani donne più apprezzate sui social network. Lainfluencer e inviata di "Quelli che il calcio", infatti, è solita postare foto molto provocanti sul suo profilo Instagram che scatenano la fantasia di molti suoi seguaci che ad oggi superano i 2,1 milioni. La bionda 27enne, però, nonostante abbia tanti ammiratori ha anche qualche haters, come spesso capita. Qualche tempo fa, infatti, fu presa di mira dopo una foto pubblicata in compagnia del suo cane, con commenti davvero volgari e di poco gusto: "Qual é la cagna fra voi due", "Il cane e la cagna", "Che bella cagna, e il cane come si chiama?". "Niente di nuovo il cane che bacia la cagna", "Zozza", "Da una parte c’è una cagna e dall’altra Spike".con un lungo post su Instagram aveva poi snobbato i suoi haters, dimostrando di avere carattere: "Non accetterò mai nessun luogo comune come quelli della serie 'se mostri il tuo corpo sei una poco di buono' o 'se ti vesti in un certo modo sei una poco di buono'. Tengo anche a dire che sono la prima ad allontanare la volgarità, c'è una bella sottile ma enorme differenza tra essere sensuali ed essere volgari". Nonostante tutto e tutti lacontinua la sua grande scalata verso il successo dato che continua ad essere una delle più seguite ed amate sui social. Basti considerare che il suo ultimo scatto inha mandato fuori di testa oltre 400.000che hanno invaso di commenti la sua bacheca.