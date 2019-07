I dispositivi Samsung SmartThings debutteranno in Europa all’IFA di Berlino

Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019 : ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 : Samsung Galaxy Watch 2, Galaxy Tab S5 e altri tablet e smartWatch sono in arrivo nei prossimi mesi da parte del colosso asiatico. L'articolo Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019: ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Dezeen partecipano alla competizione globale per il design dei nuovi dispositivi Galaxy : Il 27 giugno Samsung ha lanciato un concorso per celebrare il decimo anniversario della famiglia di prodotti Galaxy, mettendo in palio 40.000 dollari in premi in denaro per spronare i designer di tutto il mondo a dare il meglio per ideare il proprio design per i prodotti della gamma Galaxy. L'articolo Samsung e Dezeen partecipano alla competizione globale per il design dei nuovi dispositivi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z4 Force e Z4 Play non ci saranno - ma Samsung - HTC e Huawei lanceranno nuovi dispositivi : Brutte notizie per gli utenti che attendevano il lancio di Motorola Moto Z4 Force: a quanto pare, infatti, questo smartphone non sarà commercializzato L'articolo Motorola Moto Z4 Force e Z4 Play non ci saranno, ma Samsung, HTC e Huawei lanceranno nuovi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Apple e Xiaomi comandano il settore dei dispositivi indossabili ma Huawei e Samsung sono in crescita : Secondo un nuovo report relativo al mercato dei dispositivi indossabili nel primo trimestre del 2019 Samsung e Huawei hanno fatto registrare un'enorme crescita L'articolo Apple e Xiaomi comandano il settore dei dispositivi indossabili ma Huawei e Samsung sono in crescita proviene da TuttoAndroid.

Le patch di sicurezza di maggio arrivano su vari altri dispositivi di Samsung : Samsung Galaxy Note FE, Galaxy J7 Duo, Galaxy J5 Pro e Galaxy Tab Active 2 ricevono le patch di sicurezza di maggio. L'articolo Le patch di sicurezza di maggio arrivano su vari altri dispositivi di Samsung proviene da TuttoAndroid.