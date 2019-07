Devastante tromba d’aria colpisce la spiaggia delle vacanze 6 morti | anche un bimbo di 2

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) Pochi attimi e si è scatenato l’inferno. Sei turisti stranieri sonoe almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. Le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza. Una scena apocalittica racconta chi ha visto con i suoi occhi la furia del tornado che, con una forza, si è abbattuto sulla. Non c’è stato il tempo di prepararsi né di mettersi al riparo. Il tornado sarebbe durato circa venti minuti, secondo testimoni. Un albero cadendo ha ucciso un russo e suo figlio di due anni in un albergo della località balneare di Kassandra, a 70 km da Salonicco. In una località nei pressi di Nea Propontida, una coppia di cechi sonoquando il loro caravan è stato travolto da violente raffiche di vento e una donna rumena e il suo bambino ...

