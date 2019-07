Defector | lo spy thriller per la piattaforma Rift è ora disponibile

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dall'annuncio di poco più di un anno fa ad alcuni allettanti teaser sul canale ufficiale di Discord,, lo spyad alta intensità ha riscosso l'attenzione di molti-fino ad arrivare nella lista dei giochi VR più attesi del 2019 di PC Gamer. Ebbene, il gioco èda oggi sulla. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:La massima potenza di fuoco e set spettacolari si combinano per rendere questo sparatutto qualcosa di mai visto prima; gli obiettivi opzionali conducono ad alcuni trucchi e sblocchi come la modalità big head. Con combattimenti corpo a corpo, inseguimenti a tutta adrenalina, interrogatori ravvicinati e fughe al limite dell'incredibile - come guidare un'auto fuori da un aereo in quota-è l'espressione di "made for VR".Leggi altro...

