CorSport | se non parte Rog non può atterrare Elmas

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il Corriere dello Sport sottolinea il delicato gioco di incastri del mercato del Napoli. Molte le posizioni ancora da coprire, ma altrettanti gli esuberi da sfoltire. Hysaj e Mario Rui prima di tutti. Sull’uno c’è l’Atletico, mentre il Torino sembra sempre più interessato a Mario Rui. E se nonRog non può, è la legge dei vasi comunicanti, per cui c’è bisogno di fare spazio per poterlo riempire di nuovo. Per il centrocampista croato c’è una sfida tra Cagliari e Genoa in atto che non sembra concludersi in tempi brevi. Il vero problema del Napoli è che ha giocato troppo d’anticipo, siamo solo all’11 luglio e il mercato è appena cominciato, mentre invece gli azzurri hanno già portato avanti numerose trattative e adesso attendere appare lungo e snervante L'articolo: se nonRog non puòsembra ...

