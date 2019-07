Zazzaroni | “La priorità in attacco per Ancelotti è Rodrigo | Giuntoli è andato in Spagna

forzazzurri

(Di mercoledì 10 luglio 2019)questi gli obiettivi diIvangiornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervento a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Ecco quanto ha dichiarato riguardo gli obiettivi di mercato del tecnico azzurro Carlo: “a Valencia per parlare di, non èa Madrid per parlare di James. Per quest’ultimo i tempi sono lunghi, mentreè lae nella testa dic’èe poi Lozano. – secondo il giornalista – Non esiste una seconda punta, perentrambi possono essere utilizzati da punte centrali, il tecnico predilige gli attaccanti che fanno gol. Icardi è superiore a Belotti come giocatore e mi piace che sia un egoista e che pensa solo al gol perchè l’attaccante questo deve fare. Koulibaly al Real Madrid non è ...

