Trofei e altri cimeli di Boris Becker all’asta per pagare debiti

(Di giovedì 11 luglio 2019) Coppa Davis, Wimbledon, foto, racchette, orologi: 82 pezzi trae memorabilia appartenenti all'ex star tedesca del tennismessi all'asta online dalla società britannica Wyles Hardy per cancellare parzialmente idel campione in bancarotta.raccolti in una lunga carriera di successi:fu il più giovane vincitore della storia di Wimbledon a 17 anni nel 1985 ma abbandonati i campi da tennis deve disfarsene per ripianare la difficile situazione finanziaria. Un tribunale di Londra lo ha dichiarato fallito nel 2017.Il curatore fallimentare dei beni del tennista, Mark Ford: "Ipiù famosi sono quelli di Wimbledon, anche le Renshaw Cup sono molto popolari. Ma forse quello degli Us Open è più interessante per il mercato americano, penso sia il lotto d'asta numero uno". "Il signor- ha aggiunto - ha chiesto più volte se può indicare qualcuno ...

