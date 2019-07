Raggi e Zingaretti | nemici social ed amici ai tavoli istituzionali

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’emergenza rifiuti nella Capitale è un esempio perfetto per comprendere il cortocircuito emotivo-propagandistico innescato dalla auto “dezzazione” delle figure apicali, dei vertici politico-amministrativi degli Enti locali e delle Amministrazioni nazionali. Si tratta di un processo di decostruzione dei profili “alti” che, per la natura intrinseca del ruolo nell’architettura organizzativa dello Stato e delle autonomie locali, dovrebbero imporre ad un Sindaco ed un Presidente di Regione di non abbandonarsi alla propaganda. Questa decostruzione che riduce i rappresentanti ad agit prop mediatici è insita nel percorso involutivo dei 5 stelle. L’esperimento grillino nasce infatti come forma auto organizzativa dei cittadini in comitati locali e si fonda sull’idea di una parità assoluta fra i partecipanti e di una coincidenza fra rappresentati e rappresentanti. Inviare l’uomo ...

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, vertice al Ministero con Zingaretti, Raggi e Costa: “Ora rifiuti all’estero, poi il via a nuovi impia… - petergomezblog : Rifiuti Roma, vertice Zingaretti, Raggi e Costa: “Per emergenza li mandiamo all’estero, poi il via a nuovi impianti… - Agenzia_Ansa : #Rifiuti, intesa #Costa-#Zingaretti-#Raggi: #Roma pulita in 15 giorni -