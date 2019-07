Nintendo Switch online | in arrivo Donkey Kong 3 | Wrecking Crew e altro ancora

Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch fuori dalla Cina : Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch in Vietnam, fuori dalla Cina, per diversificare i siti produttivi, ha detto a Reuters un portavoce del produttore giapponese di videogiochi.La mossa renderebbe Nintendo l'ultima società a trasferire la produzione fuori dalla Cina, in mezzo a una guerra commerciale con gli USA caratterizzata da alte tariffe di importazione.Nintendo prevede di effettuare il parziale spostamento in ...

Nintendo Switch Mini potrebbe avere una batteria a lunga durata e schermo a 1080p secondo un analista : Di Nintendo Switch Mini, a parte una serie di rumor apparsi in questo periodo, non sappiamo ancora praticamente nulla. E secondo nuove indiscrezioni la prossima console ibrida potrebbe avere una batteria a lunga durata ed uno schermo 1080p.A "confermarlo" sarebbe l'analista di Tirias Research, Jim McGregor. All'interno di un articolo di Forbes, come riporta Nintendo Enthusiast, si legge: "La versione 'Mini' di Nintendo Switch sfrutterà due ...

Un fan realizza una fantastica dock di Nintendo Switch a tema The Witcher 3 : Mentre The Witcher 3 è uscito per la prima volta più di quattro anni fa, il gioco di CDPR ha continuato a essere una fonte di creazione per i fan che hanno realizzato cosplay, fan art e, recentemente, un accessorio unico che celebra l'imminente lancio su Nintendo Switch, segnala Dualshockers.Dopo l'annuncio della versione Switch di The Witcher 3 in arrivo entro la fine dell'anno, l'utente Reddit LestatsMods-com ha condiviso le immagini di una ...

Secondo Pete Hines è evidente come Bethesda stia portando più giocatori su Nintendo Switch : Secondo Pete Hines di Bethesda, è chiaro come la società stia sostanzialmente favorendo l'arrivo di nuovi giocatori su Nintendo Switch, riporta Nintendolife.come possiamo vedere infatti, Bethesda è stata una delle prime case di sviluppo di terze parti a supportare il progetto Nintendo Switch, basti pensare al lancio di celebri capisaldi del genere come The Elder Scrolls V: Skyrim, senza dimenticarsi di DOOM naturalmente.Ebbene la presenza di ...

Nintendo vuole mantenere lo slancio delle vendite di Switch il più a lungo possibile : Durante il recente Shareholder Q&A di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato come la società giapponese ha come obiettivo il mantenere lo slancio delle vendite di Switch per un periodo di tempo prolungato, quando gli sono state chieste informazioni sul potenziale calo delle vendite dopo aver raggiunto il picco, riporta Nintendolife."Vogliamo che il business di Nintendo Switch continui il più a lungo possibile e, a tal fine, ...

Nintendo punterà sulla base di Switch installata per contrastare il divario con PS5 e Project Scarlett : È ben noto a tutti che Nintendo Switch sia una console meno potente rispetto a PlayStation 4 e Xbox One. Tuttavia, attualmente questa differenza è accettata a causa del fatto che questi sistemi sono legati a televisori e il punto di forza di Switch è la portabilità.C'è stato un numero elevato di porting da quando è stato lanciato Switch, che vanno da giochi più vecchi a quelli che vengono pubblicati contemporaneamente. La performance dei porting ...

I Digimon sfidano i Pokémon su Nintendo Switch con ben due giochi : L'eterna sfida tra i Digimon e i Pokémon sta per ripetersi. I mostriciattoli tascabili, rispettivamente di casa Bandai Namco e Nintendo, torneranno infatti a "correre" sulla stessa piattaforma, stuzzicando fantasie - e portafogli! - di quanti amano perdersi in colorate avventure e lanciarsi nella carriera virtuale di Allenatore. L'arena scelta per lo scontro è naturalmente Nintendo Switch, la console ibrida del colosso di Kyoto che in futuro ...

Il Nintendo Switch Online supera i 10 milioni di utenti registrati : Il Nintendo Switch Online ha raggiunto un importante traguardo in meno di un anno dal suo debutto: il superamento dei 10 milioni di utenti registrati al servizio.Come riporta Pocketgamer infatti, in occasione della 79° conferenza annuale con gli investitori, la grande N ha riportato gli importanti traguardi raggiunti tra i quali il Nintendo Switch Online.Il servizio, come ben saprete, permette all'utente di giocare Online e di accedere anche a ...

The Witcher 3 per Nintendo Switch arriverà a settembre? : La data di lancio di The Witcher 3 su Nintendo Switch potrebbe essere più vicina del previsto, almeno secondo al alcuni rumor.Come riporta Wfftech, gli sviluppatori CD Projekt RED hanno annunciato la versione del gioco per la console ibrida di Nintendo durante l'E3. Secondo quanto svelato dagli sviluppatori il gioco sarebbe uscito alla fine di quest'anno, ma attualmente non abbiamo ancora una data certa.Tuttavia un rivenditore ceco ha pubblicato ...

La data di uscita di The Witcher 3 su Nintendo Switch appare online : fake o realtà fantasy? : The Witcher 3 su Nintendo Switch non è più soltanto una fantasia, per la gioia di quanti vorrebbero giocare ad uno degli actionRPG a mondo aperto più apprezzati e iconici dell'attuale generazione del gaming. Nel corso del suo Direct in occasione dell'E3 2019 di Los Ageles, la casa di The Legend of Zelda e Super Mario ha infatti ufficializzato il debutto dell'ultima avventura di Geralt di Rivia sulla sua console ibrida, che potrà così essere ...

Tencent forma un nuova divisione focalizzata sul lancio di Nintendo Switch in Cina : Il gigante Tencent ha pubblicato due annunci di lavoro suo sito web il 1° luglio. La compagnia sta cercando di reclutare personale per il suo nuovo "dipartimento di cooperazione con Nintendo". Le due posizioni aperte sono per un analista aziendale, responsabile di analisi e approfondimenti, e uno sviluppatore web front-end, riporta Technode. Ad aprile, il Department of Culture and Tourism of Guangdong Province ha approvato Tencent per la ...

Layton Mystery Journey : Katrielle arriva su Nintendo Switch in Europa : Questo autunno gli appassionati di rompicapo afferreranno le proprie lenti di ingrandimento, i quaderni per gli appunti e i controller Joy-Con, per l’arrivo di Layton’S Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe su Nintendo Switch, in lancio l’8 novembre. I partecipanti al Japan Expo, evento in programma questo fine settimana in Francia, saranno i primi a poter provare il gioco, ...

Il classico per GBA Harvest Moon avrà un remake per Nintendo Switch in Giappone : Secondo quanto riferito dalla popolare rivista Giapponese Famitsu, è in arrivo per Nintendo Switch un remake del classico per Game Boy Advance Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Come riporta VGC, al momento il remake è atteso solo per il territorio Giapponese a partire dal 17 ottobre 2019 e non ci sono informazioni circa un'ipotetica versione occidentale, tuttavia di seguito possiamo mostrarvi alcune immagini. Harvest Moon: Friends of ...