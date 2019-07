Logitech G Pro e G Pro X sono le nuove cuffie per videogiocatori esigenti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019)G dedica agli appassionati di videogiochi leG Pro Gaming e G Pro X Gaming, in vendita rispettivamente a 99,99 e 129 euro. Il modello Pro Gaming è frutto della collaborazione con professionisti degli eSports, mentre le Pro X puntano sul software Blue VO!CE sviluppato in collaborazione con l’azienda Blue Microphones. AOC fa felici gli appassionati di videogame con due monitor che hanno un tempo di risposta di 0,5 millisecondi In entrambi i casi l’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di gioco e personalizzazione audio proprie degli appassionati di videogame. Entrambi i modelli presentano una struttura leggera, resistente e confortevole, con microfono staccabile e archetto rivestito in similpelle, per soddisfare le richieste di versatilità. Si posindossare sia quando si gioca sia ...

