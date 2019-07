Le otto meraviglie di Berlino | quando la Union travolse la Dynamo

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Alla “casa dei guardiaboschi” è ancora affisso quel punteggio: 8-0. Nel 2005 lafece a fette gli odiati rivali delladi Stefano Ravaglia L’elmetto giace là, fuori dall’An der Alten Foresterei, lo stadio, rimesso a nuovo, della. Che nello spareggio per salire in Bundesliga, relegando lo Stoccarda in seconda divisione, ha ottenuto i due pareggi necessari a coronare un sogno: la prima promozione in massima serie. Un 2019 d’oro per la squadra del quartiere Kopenick, e per i suoi tifosi, ciascuno di loro legato a quell’elmetto. E’ il simbolo di una costruzione e di un rinnovamento: quello che i tifosi, circa 2.000, coinvolti nell’operazione tra il 2007 e il 2009, hanno fatto per il loro stadio. Icona di un legame indissolubile tra la squadra e il popolo, come un altra famosa compagine, il St ...