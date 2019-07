Inglese e matematica restano il tallone d' Achille degli studenti italiani

agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lo studio dell'continua ad essere il grande problemaall'ultimo anno delle superiori, mentre lacontinua a far penare gli alunni delle elementari. I problemi maggiori per i ragazzi della quinta superiore - in base ai risultati dei test Invalsi 2019 - si riscontrano nella prova di ascolto (listening). Solo il 35% raggiunge il B2 (traguardo previsto alla fine della scuola secondaria di secondo grado): ciò significa che ben il 65% non ha superato in maniera pienamente positiva la prova, di questi il 25,2% non ha raggiunto nemmeno il livello più basso del B1. In Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentualeallievi che raggiungono il B2 scende rispettivamente al 19,9%, al 14,6%, al 14,8% e al 20,7%. Risultati decisamente più buoni in alcune Regioni del Nord: in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia e in ...

Mainograz : RT @matteo_troia: 1/2 | Allora io dico, bene l'intelligenza artificiale e tutto quello che ci gira attorno, ma chi vuole occuparsi *davvero… - zazoomblog : Inglese e matematica restano i talloni dachille degli studenti italiani - #Inglese #matematica #restano #talloni - nicofiorente : RT @Forchielli: Invalsi 2019: Italia spaccata in 2, matematica e inglese a picco ?? non mi vengono le parole giuste ?? -