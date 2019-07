Fincantieri | Ci servono 5-6 mila persone | ma i giovani hanno perso la voglia di

blogo

(Di mercoledì 10 luglio 2019)è alla ricerca di nuovi lavoratori, almeno 5-6da assumere nel corso dei prossimi due o tre anni, ma quella che in un momento di crisi del lavoro dovrebbe essere un'impresa facilissima, sembra attualmente impossibile. O almeno ne è convinto l'amministratore delegato Giuseppe Bono, che nel corso del suo intervento durante la conferenza della CISL si è lamentato della presunta pigrizia deiitaliani:Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Si tratta di carpentieri, saldatori... Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 10%, ma sembra che iabbianoladi lavorare.Bono critica a 360 gradi la gioventù italiana e si dice convinto che i piùpreferiscano fare i rider e guadagnare 600 euro al mese invece di diventare saldatori a 1.600 euro al mese:Oggi l'Italia è ...

