Come salvare Anthem e Fallout 76? Ecco i consigli del creatore di No Man' s Sky

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Non si può negare chedi EA e76 di Bethesda abbiano avuto dei lanci abbastanza problematici. In effetti, entrambi i giochi hanno continuato a lottare mesi dopo la loro pubblicazione. Uno sviluppatore che non è estraneo a questo "ciclo di hype e delusione" è Sean Murray di Hello Games.Essendo parte del team che ha attraversato il deludente lancio di No Man's Sky e il suo risveglio due anni dopo, Murray ha offerto alcuniagli sviluppatori che lavorano su giochi con lanci problematici, segnala Gamerant.Parlando alla Develop conference a Brighton, in Inghilterra, Murray ha ribadito che "le azioni parlano più delle parole". Mentre la community diha raggiunto un punto di frustrazione per la mancanza di comunicazione dallo studio, Murray ritiene che questa sia la migliore linea d'azione dal momento che parlare di funzionalità per un gioco che è già uscito non è ...

