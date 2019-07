Alfonso Bonafede | l' elogio di Matteo Salvini | immigrati e magistrati | ha ragione su tutto

Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede frequentano la barbieria di Montecitorio - ma una volta volevano abolirla : Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede sono i più assidui frequentatori della " barbieria " di Montecitorio . I due grillini - da sempre favorevoli al taglio dei privilegi - sembrano non aver seguito le orme del fondatore del Movimento. All'epoca infatti Beppe Grillo esortava ad aprire "come una scatola di t

Magistratura - il marcio che nessuno sa cancellare : anche da Alfonso Bonafede soltanto chiacchiere : Tanto tuonò che non piovve. Ieri il capo dello Stato ha finalmente riunito il Consiglio Superiore della Magistratura , che Mattarella presiede, per fare il punto dopo le dimissioni a raffica dei suoi membri, seguite alla pubblicazione di diverse intercettazioni nelle quali si dimostrava che i massimi

Alfonso Bonafede - la riforma della giustizia : intercettazioni - il punto per far saltare il banco con la Lega : Ecco la bozza di riforma della giustizia marchiata Alfonso Bonafede, il Guardasigilli grillino. riforma in tre passi: subito il disegno di legge per accelerare i tempi del processo penale e far entrare in vigore il blocco della prescrizione da gennaio 2020. Dunque una nuova legge sulle intercettazio