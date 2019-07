Zoë Kravitz | uno stile sotto i riflettori

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Abitino nero per uno dei primi red carpetPoco più lungo di una maglietta Paillette gialleLa prima scollatura birichinaIn ChanelIn bianco, un colore ricorrente Velluto perde per il primo Met GalaIn ChanelGivenchy vintage FlorealeCon il baschettoUnoin cerca di identitàStretch e doratoIn ChanelIn ChloéIn Zac PosenIn Alexis MabilleIn ChanelIn Derek LamIn Alexander WangIn Alexander WangIn ChanelEmilio PucciIn Alexander WangIn OsmanIn Alexander WangIn Balenciaga In Calvin KleinIn ChanelIn Calvin KleinIn Balenciaga In Balenciaga In Alexander WangIn TopshopIn Balenciaga In Armani Privè per il primo red carpet da fashion iconIn Michael Kors In Dior In Alexander WangIn ChanelIn FendiIn Dior In Chanel In Balenciaga In Max Mara In Balenciaga In Alexander WangIn Valentino In Valentino In Vionnet In Calvin KleinIn Dior Couture In Balenciaga In Valentino In Valentino Haute Couture In Valentino ...

_violaviolet : Sono in un periodo difficile e Zoe Kravitz non mi aiuta - elli_cottero : Tra le fighe atomiche di ultima generazione Zendaya e Zoe Kravitz sopra tutte quante - cyborgnoodls : la s2 di big little lies mi sta piacendo un sacco poi zoe kravitz è bellissima -