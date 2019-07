Truffa all' Inps | undici arresti a Palmi

Chiamate con prefisso 216 dalla Tunisia : 2 passaggi per difendersi dalla rinnovata Truffa : Sono tornate le Chiamate con prefisso 216 dalla Tunisia. Proprio in questa mattinata del 5 luglio è capitato anche ad una SIM presente nella redazione di OM. Un tentativo di truffa già accertato in passato che tecnicamente viene definita Ping Calls e che può costituire un serio rischio per le tasche degli italiani. Il tentativo di raggiro funziona nel seguente modo: si riceve una chiamata con prefisso 216 della Tunisia. In realtà si tratta ...

Palermo : Truffa all'Ue - sequestro da mezzo milione euro e 22 denunciati (2) : (AdnKronos) - Anche la fase realizzativa dei progetti è stata oggetto di sovrafatturazioni e altre condotte ingannevoli nella fornitura dei servizi amministrativi, del materiale di consumo, divulgative e nella realizzazione dell’impianto prototipale. Per esempio, nel progetto A.Sa.Si., in luogo dell

Palermo : Truffa all'Ue - sequestro da mezzo milione euro e 22 denunciati : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del locale Tribunale che ha disposto il sequestro di circa 450.

Chiude all'improvviso la palestra dei vip a Roma : "Siamo stati Truffati - pronti alla class action" : La palestra Chiude dal giorno alla notte e gli iscritti restano con un inutile abbonamento in mano e un messaggio d’addio su WhatsApp.È successo allo Sporting Palace, non una palestra comune, ma il super-impianto nel cuore di Roma frequentato da attori e professionisti ma anche da ministri e imprenditori. Tra gli iscritti il ministro Danilo Toninelli, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, ma anche i giornalisti Alberto Matano ...

‘Ndrangheta - Truffa allo Stato : sequestrati beni per 2 - 3 milioni : L'articolo ‘Ndrangheta, truffa allo Stato: sequestrati beni per 2,3 milioni proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

‘Ndrangheta - le mani del clan Grande Aracri sul riso mantovano : “Truffa all’Unione europea da 7 milioni di euro” : La “minna” da succhiare era un’azienda storica: vendeva riso da più di duecento anni. Negli ultimi tempi, però, era in difficoltà finanziarie. Ed è per questo motivo che si era rivolta a Giuseppe Caruso, il presidente del consiglio comunale di Piacenza, finito agli arresti con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nell’ultima inchiesta anti ‘ndrangheta della procura di Bologna c’è ...

Reddito di cittadinanza - 100 denunce per Truffa allo Stato e migliaia di accertamenti : Sono già centinaia le denuncia per truffa allo Stato a cui starebbe lavorando la procura. Tra false separazioni di mariti e mogli, cambi di residenza fasulli, finti licenziamenti e lavoratori in nero sta per essere stanato parte dell’esercito dei «furbetti del Reddito di cittadinanza». Guardia di Finanza e Carabinieri sono a lavoro da giorni per stanarli e dopo nemmeno due mesi dall’inizio del provvedimento sono già stati denunciati ...

Orefice fallito si spaccia per Andrea Pirlo e Truffa boutique di lusso : Un uomo di 48 anni di Valenza Po, in provincia di Alessandria, è stato denunciato dalla Digos per truffa e sostituzione di persona. Si tratta di A.P., un ex orafo con alle spalle un procedimento fallimentare e una serie di altri piccoli problemi con la giustizia che, secondo l'accusa, in diverse occasioni si sarebbe spacciato per l'ex campione della Juventus Andrea Pirlo facendo acquisti di beni di lusso a nome del centrocampista. Il 48enne ...

WhatsApp : attenti alla nuova Truffa che prende di mira clienti Vodafone : Le app di messaggistica istantanea sono lo strumento preferito per comunicare da milioni di persone. Completamente gratuiti e facili da usare grazie ad un’interfaccia intuitiva sono usati ogni giorno per scambiare miliardi di messaggi e condividere foto e video. L’enorme popolarità di queste piattaforme, tuttavia, attira l’attenzione di malintenzionati che cercano di sfruttare la diffusione di queste piattaforme per trarre in ...

Palermo : Truffa all'Inps - sale a 100 numero indagati : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - sale a 100 il numero delle persone indagate nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza sulla truffa ai danni dell'Inps di Palermo per le indennità economiche spettanti ai talassemici. Un illecito che supera il milione di euro e che ha portato alla luce falsi m

Il racconto del reale torna su Sky e riparte da The Inventor - La più grande Truffa della Silicon Valley : The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley, documentario HBO diretto dal premio Oscar® Alex Gibney inaugura il ciclo 2019 de Il racconto del reale, al via questa sera domenica 16 giugno 2019 alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast di Sky Tg24 (canale 100 e 500 di Sky). Un significativo debutto per il ciclo che raccoglie produzioni originali realizzate in collaborazione con Sky e i doc più interessanti da tutto il mondo che ...

Il Racconto del Reale torna su Sky Atlantic con The Inventor la Truffa della Silicon Valley : The Inventor La più grande truffa della Silicon Valley torna Il Racconto del Reale su Sky AtlanticSky torna a raccontare l’attualità attraverso produzioni che puntano su una narrazione senza tesi predefinite della realtà, direttamente dalle viva voce dei protagonisti. torna Il Racconto del Reale dal 16 giugno su Sky Atlantica alle 21:15 con tanti contenuti in prima visione in onda per tutta l’estate, produzioni originali italiane ...

Falsi malati - Truffa all'Inps per più di un milione di euro : scandalo a Palermo : Fingevano di avere la talassemia per incassare la pensione: scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Inps a Palermo. In...

Palermo - Truffa all'Inps : 39 indagati : 9.45 Avrebbero truffato l'Inps, beneficiando di particolari indennità economiche spettanti a pazienti colpiti da gravi patologie del sangue come talassemia major, talassodrepanocitosi e drepanocitosi, attraverso documentazione medica falsa. Con questa accusa, le Fiamme Gialle di Palermo hanno eseguito un sequestro per equivalente per oltre 1 mln di euro nei confronti di 39 persone indagate per falso e truffa ai danni dell'Inps.Coinvolti decine ...