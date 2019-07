calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) (AdnKronos) –ricorda che il Regolamento “affida ogni valutazione conclusiva attinente all’organizzazione dei lavori della Commissione al Presidente che, nel giudicare dell’essenzialità o meno di un’attività conoscitiva nell’ambito dell’esame in sede referente di un progetto di legge, è chiamato a valutare, come nel caso in esame, anche profili di opportunità istituzionale. Parimenti -sottolinea- ritengo di poter convenire sul fatto che non si possa escludere, in via generale, la possibilità di un mutamento della valutazione in ordine all’essenzialità o meno di un’audizione in ragione di intervenute modificazioni delle circostanze, di fatto e/o di diritto, che caratterizzano la fattispecie concreta”. “A questo proposito -prosegue- un bilanciamento tra le diverse esigenze che vengono in rilievo nel caso in ...

TV7Benevento : Sicurezza: Fico, 'audizione Seawatch con 'paletti'', no presidenti commissione' (2)... - TV7Benevento : **Sicurezza: Fico, 'audizione Seawatch con 'paletti'', no presidenti commissione**... - rosadineve : Sgambetto al decreto sicurezza 116 emendamenti presentati da una fronda del M5S più vicino a Fico, smontano il pun… -