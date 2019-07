Milan | Piatek ha deciso il suo numero di maglia | indosserà la 9

Giampaolo punta su Schick e Piatek per un Milan da Champions : Il nuovo allenatore del Milan è Marco Giampaolo. Dopo aver firmato un contratto di due stagioni, con opzione per la terza, il mister si dedica subito a realizzare la nuova squadra. L'obiettivo è uno solo: riportare il club rossonero alla gloria del passato. Giampaolo ha subito proposto ai vertici la sua idea vincente: affiancare Schick a Piatek. D'altronde è stato proprio il tecnico rossonero a lanciare il ceco alla Sampdoria. Tuttavia, con una ...

Milan - tra il futuro di Maldini ed uno scambio col Napoli - il Barcellona vuole Piatek : Gazidis sta apparentemente aspettando una risposta definitiva da Maldini, a cui, a quanto riferito, ha offerto la posizione di direttore dell'area tecnica. Il ruolo offrirebbe all'ex capitano rossonero una responsabilità maggiore rispetto a quella che aveva Leonardo in questa stagione, e Gazidis si aspetta una risposta entro il fine settimana. Questo è riportato da Calciomercato.com, che afferma che ci sono ancora aspetti che Maldini vuole ...

Spal-Milan - le formazioni ufficiali : Piatek in attacco : Spal-Milan, le formazioni ufficiali – Si gioca l’ultima partita valida per il campionato di Serie A, la stagione sta per andare in archivio. Ultima chance di qualificazione in Champions League per il Milan, la squadra di Gattuso dovrà vedersela in trasferta con la Spal. I rossoneri schierano in attacco Piatek, al fianco del polacco Borini e Suso, il tecnico Semplici risponde con Petagna e Antenucci. Spal-Milan, le formazioni ...

Milan - Piatek : “Speravo nelle vittoria della Juve. Ora dobbiamo sperare negli altri risultati” : Krzysztof Piatek, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Premio Gentleman a Milano. Nel dettaglio, il bomber del Milan si è soffermato sull’obiettivo Champions: “Tutto è ancora possibile, dobbiamo vincere con la Spal ma siamo sotto a Inter e Atalanta. È un momento difficile, speravo nella vittoria della Juve ma dobbiamo fare bene nell’ultimo match e sperare negli altri ...

Milan - Piatek e quel sogno Champions : “spero di giocarci - sarebbe perfetto. I gol? Non pensavo di farne così tanti” : L’attaccante del Milan ha parlato in occasione del Premio Gentleman, sottolineando la sua voglia di staccare il pass per la prossima Champions League Digiuno finito, Krzysztof Piatek ha ritrovato finalmente la via della rete, punendo il Frosinone a San Siro e permettendo al Milan di sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. Spada/LaPresse Intervenuto al Premio Gentleman, l’attaccante polacco ha parlato ...

Milan-Frosinone 2-0 - Piatek e Suso - rossoneri in Europa : Donnarumma para un rigore, Piatek e Suso regalano i tre punti al Milan. I rossoneri soffrono ma piegano per 2-0 un orgoglioso Frosinone a San Siro

Milan-Frosinone 2-0 - Piatek e Suso segnano : i rossoneri restano in corsa Champions : Brivido sullo 0-0: Donnarumma para un rigore a Ciano. Poi la deviazione vincente del polacco e la punizione capolavoro dello spagnolo, il sogno europeo continua

Il Milan ritrova la grinta e i big - Piatek e Suso stendono il Frosinone : la Champions è nelle mani di Atalanta… e Juventus : Piatek e Suso in gol, Donnarumma para un calcio di rigore: il Milan batte il Frosinone e aggancia l’Atalanta. I nerazzurri, di scena sul campo della Juventus, sono ancora padroni del proprio destino Nella conferenza stampa della vigilia, Gennaro Gattuso aveva chiesto essenzialmente due cose: giocare con grinta e fare più punti possibili per ottenere l’accesso alla prossima Champions League. Se poi l’Europa non dovesse arrivare, nessun ...

PROBABILI FORMAZIONI Milan FROSINONE/ Diretta tv - Piatek contro Pinamonti - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE: Diretta tv del match. Ecco le mosse dei due tecnici per la sfida di domani a San Siro, nella 37giornata di Serie A.

Milan - Elliot chiarisce il futuro di Piatek mentre Donnarumma potrebbe essere ceduto : I dirigenti del Milan hanno preso una decisione sul futuro del loro attaccante titolare Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco è arrivato a Milano da Genova lo scorso inverno per una cifra di 30 milioni di euro. Ha iniziato la stagione molto bene e ha segnato sette gol nelle sue prime cinque partite per i rossoneri. Dopo di ciò, c'è stato un calo preoccupante per lui. Calciomercato Milan, il futuro di Piatek Secondo quanto riportato da ...

Calciomercato Milan - il punto : si riparte da Paquetà e Piatek - poi quattro nomi sul taccuino [FOTO] : 1/6 Spada/LaPresse ...