Ingegneria strategica | la nuova disciplina per supportare i processi decisionali

(Di martedì 9 luglio 2019) Milano, 6 lug. (AdnKronos) – “Strategos Independence Day: Strategic Engineering as Winning Strategy for the Independence from Risks of Digital Age”: è questo il titolo del workshop, che si è svolto ieri a Milano, e al quale sono intervenute circa 50 aziende interessate alla tematica dell’.Il prof. Agostino Bruzzone, presidente dell’Iniziativa Strategos guidata dall’Università di Genova, ha proposto il concetto innovativo della Strategic Engineering qualeincernierata sulla combinazione di Modeling, Simulation, Data Analytics, AI (Artificial Intelligence), IA (Intelligent Agents) e Machine Learning peril processo decisionale strategico e affrontare le tematiche di sicurezza. In effetti, la complessità dell’era digitale richiede oggi di poter prendere e adeguare le decisioni in modo valido e ...

