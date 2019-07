Incidente in moto per Malika Ayane

Incidente nel Milanese : cade dalla moto e viene travolto da un'auto - muore un 26enne : Tremendo Incidente nel Milanese, e più precisamente sulla Strada Statale 121, dove un giovane di soli ventisei anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Carugate, nel Milanese, intorno alle ore 6.30: Vincenzo Restivo, appena ventisei anni e una marea di sogni nel cassetto da realizzare, si stava recando come di consueto a lavoro, attraversando la trafficata Strada Statale ...

MotoGp - Valentino Rossi stende Nakagami ad Assen : spunta un VIDEO inedito che svela la dinamica dell’Incidente : Uno spettatore ha pubblicato sui social un VIDEO che riprende l’incidente di Valentino Rossi da un’altra angolazione spuntano nuove immagini sui social dell’incidente occorso a Valentino Rossi durante il Gp d’Olanda, una caduta che ha coinvolto anche lo sfortunato Takaaki Nakagami, finito nella ghiaia insieme al pesarese a velocità supersonica. Se fino ad oggi i VIDEO non riuscivano a far luce sull’accaduto, ...

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’Incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

MotoGp - Lorenzo torna a casa dopo l’Incidente : il post social dello spagnolo tranquillizza i fan [FOTO] : Lo spagnolo ha postato sui social una foto per tranquillizzare i suoi fan, sottolineando di aver già iniziato la fase di recupero Jorge Lorenzo è tornato a casa, cominciando il periodo di riposo che gli consentirà di tornare il prima possibile in pista. Lo spagnolo è caduto ieri durante le FP1 del Gp d’Olanda di MotoGp, un incidente che gli ha procurato la frattura di due vertebre che lo obbligherà a portare per un mesetto il ...

Sea Watch - il momento dell’Incidente con la motovedetta della Guardia di Finanza : (Agenzia Vista) Lampedusa, 29 giugno 2019Sea Watch, il momento dell'incidente con la motovedetta della Guardia di FinanzaIl momento in cui la Sea Watch, entrando nel porto di Lampedusa per attraccare, rischia di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. /courtesy Lega LampedusaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Sea Watch 3 ? ...

MotoGP - Maverick Vinales sull’Incidente causato da Jorge Lorenzo : “Si crea un precedente pericoloso” : Maverick Vinales ancora ce l’ha il pensiero a quel che è accaduto in curva-10, sul circuito di Barcellona (Spagna), sede dell’ultimo round disputato del Mondiale 2019 di MotoGP. Alla vigilia del weekend in Olanda, lo spagnolo della Yamaha è ancora molto amareggiato per quanto è avvenuto nel corso del secondo giro della gara catalana. L’azione di Jorge Lorenzo e la conseguente caduta di Valentino Rossi, sua e di Andrea Dovizioso ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Olanda 2019 : “L’Incidente di Barcellona è acqua passata - il nuovo telaio ha portato dei miglioramenti” : Sembra non esserci pace negli ultimi round di questo Motomondiale 2019 per Andrea Dovizioso, che dopo essere stato beffato in casa dal compagno Petrucci ha dovuto subire lo smacco dello zero in Catalogna per via dell’entrata azzardata da parte di Jorge Lorenzo in curva 10 del secondo giro. Il forlivese cerca di vedere positivo in vista dell’imminente GP d’Olanda anche per via delle nuove soluzioni provate nei recenti test del ...

Incidente mortale nel teatino - morto motociclista 47enne : Pescara - Ancora sangue nel fine settimana sulle strade d'Abruzzo, in un Incidente tra un furgone e una moto, sulla statale Tiburtina Valeria all'altezza di Rovetone, ha perso la vita un motociclista di 47 anni di Chieti, E.D.A. Da una prima verifica sul posto la moto avrebbe tamponato un furgone Fiat Fiorino che dal centro della carreggiata doveva svoltare a destra per immettersi in una strada secondaria. Nell'impatto il ...

Lecce. Incidente in moto mentre torna dal mare : Andrea muore a 24 anni dopo due giorni di agonia : Il terribile scontro nella giornata di giovedì lungo la strada che dalla marina di Casalabate. Per oltre 48 ore Andrea Maggio ha lottato con tutte le proprie forze, ma alla fine le lesioni subite nell'Incidente avvenuto con una Fiat Panda si sono rivelate troppo gravi.

MotoGp – Bradley Smith attacca Jorge Lorenzo : “Incidente più grave del mio - ma a lui nessuna penalità. Ci sono andati leggeri” : Il collaudatore Aprilia, Bradley Smith, ha messo a confronto il suo incidente con quello di Jorge Lorenzo: cadute simili, ma diversità di giudizio da parte dei commissari di gara La terza delle cinque apparizioni previste per Bradley Smith, collaudatore dell’Aprilia, non è stata delle più felici. Il pilota britannico ha eliminato il compagno di squadra, Aleix Espargaro, coinvolgendolo in una caduta avvenuta alla curva 10. Nel giro ...

MotoGp – La strategia Honda e l’Incidente causato da Lorenzo - Puig ammette : “chiedo scusa a tutti i piloti e i loro team” : A tutto Puig: dalla strategia di Marc Marquez all’incidente causato da Jorge Lorenzo al Montmelò, le parole del team manager Honda E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019, vinto da un ottimo Marc Marquez, che ha approfittato della maxi caduta causata da Jorge Lorenzo per trionfare e aumentare il suo vantaggio in classifica piloti. Un ottimo risultato per il campione del mondo che adesso si trova a 37 lunghezze da ...

MotoGp – Biaggi sincero sull’Incidente del Montmelò causato da Lorenzo : “è tutto derivato da un suo errore - ma…” : Max Biaggi prende le difese di Jorge Lorenzo: l’ex pilota consapevole dell’errore del maiorchino al Montmelò, l’analisi dettagliata E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019 di MotoGp: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico a Barcellona, ma a far discutere ancora oggi è la maxi caduta causata da Jorge Lorenzo, che ha mandato al tappeto in un colpo solo il maiorchino stesso, Maverick Vinales, ...

Castellaneta Marina. Incidente in moto in viale dei Pini : un morto e un ferito : Ancora vittime della strada in Puglia. E’ di un morto ed un ferito grave il tragico bilancio di un Incidente

William e Kate - Incidente a Londra. Una moto della scorta reale investe una donna : è in gravi condizioni : Il principe William e Kate Middleton sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre da Kensington Palace stavano raggiungendo il castello di Windsor dove li attendeva la regina Elisabetta per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Una moto della polizia della scorta reale dei Duchi di Cambridge ha infatti travolto una signora di 83 anni, ora ricoverata in ospedale in condizioni gravi ma stabili. L’incidente è avvenuto nel ...