Il pomeriggio sul Play Store è ricco di sorprese | più di 40 app e giochi Android in

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Inizia il pomeriggio di atletica - fiorettiste in lotta per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.07 atletica – Tra poco si entrerà nel vivo nel nuovo San Paolo, oggi verranno assegnate le medaglie del peso maschile e dei 10000 femminili. 17.00 atletica – Inizia il lungo pomeriggio-sera allo Stadio San Paolo. Si parte con le batterie dei 400 ostacoli femminili. 16.55 PALLANUOTO – La Francia maschile ha battuto la Gran Bretagna per ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Federer - Barty e Stephens. Fognini in campo - Berrettini nel tardo pomeriggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

Sea Watch - nel pomeriggio la Cedu decide sull’attracco a Lampedusa. Capitano : “Sbarchiamo comunque - sono stremati” : Nel pomeriggio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrà prendere una decisione sulla Sea Watch. Dovrà decidere se siano necessarie “misure provvisorie” che sospendano la direttiva firmata da Salvini, Toninelli e Tria che vieta l’entrata dell’imbarcazione nelle acque territoriali italiane, permettendo così lo sbarco dei 42 migranti che da 13 giorni si trovano a bordo della nave, dopo il salvataggio effettuato ...

Francesca De Andrè - Biagio D'Anelli sull'ex Giorgio a pomeriggio 5 : «Gli ho messo due paparazzi dietro e l'hanno beccato» : Grande Fratello 16, a Pomeriggio 5 si parla dell'acceso confronto tra Francesca De Andrè e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che ha ammesso il tradimento. Tra gli opinionisti in...

Intensa grandinata nel pomeriggio sul Nuorese : Il maltempo imperversa in Sardegna. Un’Intensa grandinata si è abbattuta nel pomeriggio sul Nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo sta colpendo