iFixit spiega quanto sia pericoloso fidarsi delle certificazioni IP : “Dopo 24 ore non valgono nulla” : In un lungo e dettagliato articolo, gli esperti di iFixit hanno spiegato le ragioni per cui nessuno smartphone è impermeabile L'articolo iFixit spiega quanto sia pericoloso fidarsi delle certificazioni IP: “Dopo 24 ore non valgono nulla” proviene da TuttoAndroid.