Gli effetti del dl Sicurezza bis | confiscato il veliero Alex

Gli effetti dei dazi di Trump sul prezzo dei videogame : Negli Stati Uniti il prezzo delle console potrebbe salire di un quarto nella stagione estiva, a causa dei dazi imposti dal governo alle importazioni dalla Cina. A rivelarlo è uno studio realizzato dal Trade Partnership for the Consumer Technology Association, che prevede un rincaro di almeno 840 milioni di dollari sui prezzi complessivi di acquisto, come denunciato dalle principali aziende che producono videogiochi. Il 17 giugno, Microsoft, ...

Pressione alta - Gli effetti dell’ibisco per abbassarla e come usarlo : Fattore di rischio cardiovascolare tra i più rilevanti, la Pressione alta può essere prevenuta e tenuta sotto controllo grazie ad alcuni rimedi naturali, come per esempio l’ibisco. Questa pianta, nota anche con il nome latino di Hibiscus Sabdariffa, può essere utilizzata per preparare un infuso ricco di antociani e dal forte potere antiossidante. Le sue proprietà, come già detto, riguardano anche la capacità di tenere sotto controllo i ...

Stiamo tutti bene! Terremoto in California - Ayda Field mostra Gli effetti della scossa : Ayda Field, moglie di Robbie Williams, mostra su Instagram gli effetti del violento Terremoto che ha colpito la California meridionale, avvertito chiaramente fino a Las Vegas. La modella si trovava in Nevada insieme al marito e ai loro tre figli, Teddy, Charlie e Coco, quando l’edificio in cui si trovavano ha cominciato a ondeggiare. Oltre 1200 le scosse registrate, l’ultima delle quali di magnitudo 7.1, verificatasi venerdì sera con epicentro a ...

Terremoto magnitudo 7.1 in California : la scheda con Gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 7.1 che si è verificato alle 03:19 UTC in California. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Ridgecrest – California USA Data 06/07/2019 UTC 03:19:52 Latitudine 35.77° N Longitudine 117.61° W magnitudo 7.1 Profondità 17 Km La presente scheda ...

Allenarsi alla stessa ora - Gli effetti sulla perdita di peso : Allenarsi sempre alla stessa ora, a prescindere dal momento della giornata dedicato al work out, aiuta a mantenere i risultati raggiunti dal punto di vista del peso dopo una dieta dimagrante. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un team scientifico attivo presso la Brown Alpert Medical School di Providence (USA). Questo lavoro di ricerca, i cui dettagli sono stati pubblicati il 3 luglio 2019 sulle pagine della rivista ...

Stromboli - il maggior pericolo delle eruzioni sono Gli tsunami : 3 maremoti nel ‘300 - possibili effetti devastanti anche oggi : Lo Stromboli è un vulcano attivo e ne ha dato prova molte volte. Prima dell’eruzione di ieri, il vulcano si è “fatto sentire” in altre occasioni più o meno recenti. Sequenze esplosive si sono verificate lo scorso anno, il 24 aprile, il 7 e il 18 marzo. E nel corso del 2017, il 1 dicembre, il 1 novembre, il 23 ottobre e il 26 luglio. Ma quella di oggi sembra essere stata più violenta, tanto che gli esperti la paragonano a ...

Gli effetti dei cambiamenti climatici sul calcio : la salute dei calciatori a rischio dalle giornate sempre più calde : Non solo il calcio giocato ma anche alcune curiosità, argomento di interesse riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici proprio legati al mondo del pallone, nel dettaglio prestazioni orari di gioco e anche l’esperienza dei fan si stanno modificando. E’ quanto sottolineato in un articolo pubblicato su Scientific American, la salute dei calciatori è messa a rischio dalle giornate ormai sempre più calde. “Giocare con ...

Albizzia - Gli effetti contro dolore gastrico e dimenticanze : Appartenente alla famiglia delle Fabacee, l’Albizzia è una pianta utile contro il dolore gastrico e contro le dimenticanze provocate dallo stress. Conosciuta anche come Acacia di Costantinopoli, è stata introdotta in territorio europeo da Filippo degli Albizzi. Si presenta come un albero dall’altezza contenuta – compresa generalmente tra i 5 e i 10 metri – e caratterizzato da una corteccia di colore grigio. I suoi ...

Hot Art Exhibition : Gli effetti del cambiamento climatico sull’arte - secondo Alper Dostal : Cosa accadrebbe se Guernica di Picasso o L’Urlo di Munch si sciogliessero improvvisamente come neve al sole? Un artista austriaco l’ha immaginato, realizzando delle rappresentazioni tridimensionali che mostrano l’effetto disastroso dei cambiamenti climatici sui grandi capolavori dell’arte. Il suo nome è Alper Dostal, e il progetto col quale sta facendo il giro del web è "Hot Art Exhibition".Continua a leggere

La Corte dei conti boccia la flat tax : "Gravi Gli effetti sul debito" : Una spesa pubblica in aumento nel 2018 che rischia di andare fuori controllo quest’anno, e un indebitamento statale “ai limiti massimi della sostenibilità” che colpirà le generazioni future, per molti decenni. E’ il responso della Corte dei conti nel “Rendiconto generale dello stato per l’esercizio

GDPR e Gli effetti sui siti web : come mettersi in regola ed evitare sanzioni : Con l’entrata in vigore del GDPR il 25 maggio 2018, il mondo del web -e soprattutto quello del trattamento dei dati personali- ha subìto modifiche sostanziali. Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono stati gli effetti del GDPR sui siti web, è doveroso fare un piccolo passo indietro per un recap veloce: Cos’è la GDPR? E perché è stata introdotta? Cosa è il GDPR e perché è stato introdotto Il GDPR (General data protection ...

Cina - balena si arena per ben due volte disturbata daGli effetti delle attività umane e muore : sarà trasformata in campioni scientifici : Un esemplare di globicefalo di Gray si è arenato per ben due volte nelle nelle acque dell’Asian Bay di Sanya, in Cina, il 6 e il 7 giugno. La balena, lunga 2,98 metri e dal peso di 343kg, alla fine è deceduta il 10 giugno scorso, nonostante gli sforzi per salvarla, secondo una fonte interna all’Istituto di Scienza e Ingegneria delle Profondità Oceaniche dell’Accademia delle Scienze cinese. Gli esperti hanno fatto sapere che ...