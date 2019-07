Firenze Nuovo semaforo tra via Toselli e via Veracini

La procura di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto un altro fascicolo sulla morte del calciatore Davide Astori. La seconda inchiesta, che si aggiunge a quella per omicidio colposo, scrive stamani il quotidiano La Nazione, riguarda un presunto episodio di falso in atto pubblico. Secondo la procura di Firenze, che ha inviato due nuovi avvisi di garanzia (uno per l'ex direttore di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, indagato anche nell'altro ...

Inarrestabile il tour di Renato Zero per il nuovo album - altri due sold out a Milano e Firenze : Il tour di Renato Zero non si ferma più. Dopo le 4 date sold out registrate a Roma e l'apertura di nuovi concerti, gli spettacoli dedicati al prossimo album fanno il pieno anche a Milano e Firenze nelle date del 10 gennaio e del 15 novembre. I biglietti per il Mediolanum Forum di Assago e per il Nelson Mandela Forum non sono quindi più disponibili poiché le date indicate sono già sold out, come le prime quattro che l'artista romano terrà ...

Nuovo stadio Fiorentina - il sindaco Nardella : «Non fuori Firenze» : Nuovo stadio Fiorentina. In casa Fiorentina è da poco iniziata una nuova era caratterizzata dall’avvento alla presidennza di Rocco Commisso, che punta a rilanciare il club dopo l’ultima stagione decisamente deludente in cui la salvezza è arrivata solo in extremis. Tra le questioni che dovranno essere realizzate c’è anche quella relativa al Nuovo stadio, progetto […] L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, il sindaco Nardella: ...

Nuovo orario di apertura al pubblico dello Sportello Europe Direct Firenze : Lo Sportello Europe Direct Firenze in piazza delle Murate cambia orario di apertura al pubblico. Ecco i nuovi orari in

Elezioni comunali Firenze 2019 - c’è anche qualcosa di nuovo a sinistra : di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà Firenze, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con ...