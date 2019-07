Ex Ilva | il custode giudiziario | “Interventi effettuati non scongiurano danni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) “Gli interventi comunque realizzati dal Gestore e mirati a rendere maggiormente affidabile l’esercizio dell’impianto, pur migliorando le condizioni generali di sicurezza dell’impianto, nondi fatto possibili eventi incontrollati eirreversibili per il personale di Stabilimento e per la popolazione”. È quanto scrive ildell’exBarbara Valenzano nella relazione che ha portato nuovamente al sequestro dell’Altoforno2, l’impianto in cui 12 giugno 2015 morì l’operaio 35enne Alessandro Morricella colpito da una colata di ghisa. Un documento finito sul tavolo del gup Pompeo Carriere a cui qualche mese fa, i legali diin Amministrazione Straordinaria avevano chiesto il dissequestro dell’impianto. Un dissequestro solo formale visto che il decreto legge fatto dal Governo Renzi e definito incostituzionale dalla Consulta aveva ...

